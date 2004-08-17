ضياء الدين ترابي : برخي از شعرها هذيان هم نيستند تا حداقل به درد روانشناسان بخورد! / مخاطب عام خود را به شعر معاصر بي نياز مي داند

ضياء الدين ترابي : اصولا چنين هدفي دنبال نمي شود كه مردم شعر كلاسيك را كنار بگذارند ، مخاطبان عام بايد شعر كلاسيك و جديد ( ديروز و امروز ) را با هم بخوانند



اين شاعر و منتقد ادبيات درگفت وگوباخبرنگارادبي " مهر"، با بيان اين مطلب افزود : واقعيت امراين است كه انتظار مردم از شعروشاعر درحد بالايي است ، به همين دليل ، نه تنها شعرسپيد ، بلكه قالب هاي ديگر شعر معاصررا نيز كمتر پي گيري كرده و ، مي خوانند.ضياء الدين ترابي - شاعرخاطرنشان ساخت : مردم هنوز به شعر شاعران شناخته شده اي مانند حافظ و سعدي وفردوسي و مولوي اقبال نشان مي دهند ، مخاطب عام خود را به شعر معاصر بي نياز مي داند و فعلا هيچ كاري نمي توان كرد ، مگر اين كهكم كم متوجه برخي زيبايي هاي شعر سپيد كه شاخه اي ازشعرمعاصراست ، شوند و تحقق اين اتفاق ، نيازمند گذشت زمان است ، چيزي حدود هزارسال زمان بر شعر كلاسيك گذشته است و نمي توان انتظارداشت كه يك شبه همه چيز تغييركند ودرعلاقه مردم دگرگوني صورت بگيرد.اين شاعر و منتقد ادبيات تصريح كرد : اصولا چنين هدفي دنبال نمي شود كه مردم شعر كلاسيك را كنار بگذارند ، مخاطبان عام بايد شعر كلاسيك و جديد ( ديروز و امروز ) را با هم بخوانند ، البته اين را هم بگويم كه در شعر امروز حركت هاي بيماري وجود دارد كه مخاطب را فراري مي دهد ، عده اي از شاعران جديد را مي شناسم كه خودشان هم در معني كردن شعر خود دچار عجز و ناتواني هستند ، ديگر چه انتظاري از مخاطب مي توان داشت ؟ترابي افزود: اين سالها مجموعه شعرهايي چاپ شده كه حتي هذيان هم نيستند! اگرهذيان هم بودند ، حداقل به درد روانشناسان مي خورد !