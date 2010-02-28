مستحق این پیروزی بودیم/ حتما در دعوت کریمی عواملی دخیل بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید استیلی پس از برتری قاطع 5 بر 4 تیمش مقابل استقلال تهران در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: در ابتدا به تیم استقلال به خاطر بازی و نتیجه خوبی که در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا کسب کرد تبریک می گویم اما در مورد بازی باید بگویم ما پس از آنکه در دو مسابقه رفت و برگشت لیگ برتر مقابل استقلال شکست خورده بودیم با فشار روانی زیاد خود را آماده دیدار امروز کردیم. برای رویارویی با استقلال برنامه ویژه ای داشتیم و با آنالیز تک تک نفرات این تیم و شناخت کافی از آنها به میدان آمدیم.

وی در ادامه با ابراز خرسندی از برتری تیمش خاطرنشان کرد: امروز با رد و بدل شدن 9 گل یکی از زیباترین بازیهای جام حذفی و شاید فوتبال ایران شکل گرفت که تماشاگران از تماشای آن لذت بردند. با این حال فکر می کنم استیل آذین استحقاق برتری مقابل استقلال را داشت چرا که در طول بازی بیشتر از حریف خود صاحب شانس و موقعیت شد.

سرمربی تیم فوتبال استیل آذین در خصوص اینکه چرا تیمش بازی 3 بر یک برده را در دقایق پایانی با شکست 4 بر 3 عوض کرد، گفت: تیم ما یک تیم تازه تاسیس است و بازیکنان ما فقط 4 یا 5 ماه است که گرد هم آمده اند امروز مقابل تیمی به میدان رفتیم که سه سال است بازیکنانش کنار هم بازی می کنند.

وی خاطرنشان کرد: استیل آذین تیمی پرمهره و پر ستاره است اما شما باید توجه داشته باشید این ستاره ها نیستند که تیم می سازند بلکه تیم است که بازیکن را ستاره می کند.

استیلی در ادامه مدعی شد تیم استیل آذین برای رسیدن به رده اول فوتبال ایران و تبدیل شدن به یک تیم کامل نیاز به زمان دارد و همچنین در خصوص عملکرد حمید نشاط جو دروازه بان کوتاه قامت تیم استیل آذین گفت: نشاط جو دروازه بان خوبی است. امروز هم عملکرد خوبی داشت اینکه 4 گل خوردیم نشان از ضعف نشاط جو یا مدافعان استیل آذین نیست تیم ما تیمی هجومی است که استراتژی آن حمله و هجوم به دروازه حریف است. ما حمله می کنیم و به دنبال گل زدن هستیم اما متاسفانه خیلی راحت گل می خوریم که این ناشی از ساختار ضعیف دفاعی تیم ماست که سعی می کنیم آن را برطرف کنیم.

سرمربی تیم فوتبال استیل آذین همچنین در پاسخ به این سئوال که چرا علیرضا نیکبخت واحدی را در اواسط نیمه دوم به زمین آوردید و آیا حضور این بازیکن عامل تغییر نتیجه بوده است، گفت: پس از آنکه تیم استقلال سید صالحی را به زمین آورد ما تغییر سیستم دادیم و با سه دفاع بازی کردیم. در این سیستم از وجود نیکبخت در پست بازوی چپ بهره می بردیم اما متاسفانه روی چند اشتباه نتیجه بازی عوض شد آن هم در شرایطی که تیم ما ناخودآگاه عقب کشیده بود. ما روی به دفاع آوردیم و به استقلال اجازه دادیم حمله کند و طبیعی بود که در این زمان تعداد اشتباهات بیشتر شود و نتیجه تغییر کند.

وی با اشاره به نتایج تیم فوتبال استیل آذین در فصل جاری و بازیهایی که این تیم از شکست رهایی یافته و با تساوی و حتی پیروزی زمین مسابقه را ترک کرده است افزود: در فصل جاری طی چند بازی پس از آنکه عقب افتادیم نتیجه را تغییر دادیم این بازگشت به بازی نشان دهنده شخصیت تیم فوتبال استیل آذین است.

استیلی کعبی را یکی از بازیکنان تاثیرگذار در بازی امروز تیمش خواند و نقش او را در این پیروزی بسیار پررنگ عنوان کرد. وی در عین حال با ابراز تاسف از دعوت نشدن این بازیکن به تیم ملی گفت: کعبی یکی از موثرترین بازیکنان استیل آذین است.

وی در خاتمه تصریح کرد: اعتقادم این است از تیم استیل آذین غیر از کعبی چند بازیکن دیگر هم می توانستند به اردوی تیم ملی دعوت شوند با این حال فکر می کنم خط زدن نام کعبی از فهرست تیم ملی دلیل فنی نداشته چرا که چشم پوشی از بازیکن خوبی چون کعبی که 93 بازی ملی دارد آسان نیست. حتما مسائلی دخیل بوده که کعبی از فهرست تیم ملی کنار گذاشته شده و کریمی به اردو دعوت شده است.