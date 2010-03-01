اجرای طرح شاداب سازی اردوگاه ها در مشهد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش خراسان رضوی شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاح این طرح گفت: کار زیباسازی آلاچیق ها ، المانها و محیط اردوگاه های خراسان رضوی با هفته امورتربیتی آغاز می شود.

محمدابراهیم محمدی افزود : استان خراسان رضوی 19 اردوگاه تفریحی دارد که از این تعداد 3 مرکز در شهر مشهد فعالیت می کنند.

معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اردوگاه های خراسان رضوی در سال 88 پذیرای بیش از 240 هزار دانش آموز بوده اند و از این تعداد 60 درصد از اردوگاه های شهر مشهد به دلیل موقعیت زیارتی آن استفاده کرده اند.

وی با بیان اینکه ظرفیت پذیرش اردوگاه ها در سال آینده دوبرابر خواهد شد تصریح کرد: دانش آموزان در مدت اقامت خود، از برنامه های آموزشی، مذهبی، زیارتی و تفریحی، آموزش مهارتهای زندگی و مهارتهای اولیه اجتماعی بهره مند می شوند.

در این مراسم پروژه احداث خوابگاهی به مساحت دو هزار متر مربع در سه طبقه و با ظرفیت اسکان شبانه روزی 400 دانش آموز با کلیه تجهیزات در اردوگاه تربیتی ثامن الحجج مشهد ، به دست مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی کلنگ زنی شد .

همچنین سه واحد 70 متری و چندین آلاچیق خانوادگی و کافی شاپ برای استفاده فرهنگیان افتتاح شد.

