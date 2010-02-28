تحقیقات در مورد استفاده از گذرنامه استرالیایی توسط جاسوسان موساد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "سیدنی مورنینگ هرالد" از تحقیقات در مورد استفاده از گذرنامه های استرالیایی و انجام ماموریتهای اطلاعاتی توسط جاسوسان موساد طی سالهای اخیر خبر داد.

بر این اساس سازمان اطلاعات و امنیت مرکزی استرالیا در مورد سه تن از کارکنان موساد که با استفاده از تابعیت دو گانه خود اقدام به جاسوسی در این کشور می کرده اند، تحقیق می کند.



طبق این گزارش تحقیقات مذکور در مورد سه مظنون اسرائیلی-استرالیایی است که در سالهای اخیر اقدامات جاسوسی در استرالیا انجام می داده اند، با این حال برخی منابع اطلاعاتی گفته اند که این تحقیقات ارتباطی با ترور عضو ارشد حماس در دوبی ندارد.

این در حالی است که طبق اعلام پلیس دوبی در عملیات طراحی شده برای ترور"محمود المبحوح" در دوبی از سه گذرنامه استرالیایی استفاده شده و دارندگان آنها منتسب به داشتن رابطه با موساد شده اند.

یک منبع اطلاعاتی استرالیا در این باره به روزنامه هرالد گفت سه فرد مورد نظر در تحقیقات سازمان اطلاعات این کشور که طی یک دهه اخیر به سرزمینهای اشغالی مهاجرت کرده اند، بصورت جداگانه در زمانهای مختلف به استرالیا مراجعت کرده و اقدام به تغییر نام خود و گرفتن گذرنامه های جدید کرده اند.

به گفته وی این نامها که بعنوان اسامی یهودیان اروپایی شناخته می شده اند با نامهایی متناسب با نام شهروندان استرالیایی تعویض گشته اند. نکته جالب اینکه یکی از این افراد نام خود را سه بار تغییر داده و دو نفر دیگر هریک دوبار اقدام به این کار کرده اند.