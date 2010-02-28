به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، نیروهای پلیس فرانسه و اسپانیا در عملیاتی مشترک سرکرده احتمالی جدایی طلبان باسک را در خانه ای ییلاقی در نورماندی دستگیر کردند.

به گفته منابع اسپانیایی این فرد 44 ساله به احتمال زیاد سرکرده گروه تروریستی اتا بوده و فرماندهی شاخه نظامی این گروه جدایی طلب در شمال اسپانیا را بعهده داشته است.

در همین رابطه "آلفردو پرز روبالکابا" وزیر کشور اسپانیا گفت که فرد مذکور در موقعیت کنونی خود همچنین سرکرده ارشد جدایی طلبان اتا بوده است. به گفته وی هر کس در چنین سازمانی قدرت نظامی را در دست داشته باشد، رهبر سازمان نیز خواهد بود.

گزارشها همچنین از کشف مقادیر زیادی اسلحه، ماده منفجره و مدارک جعلی در محل بازداشت سرکرده احتمالی اتا حکایت دارد. پلیس احتمال می دهد که مواد کشف شده به منظور استفاده در حمله تروریستی آتی اتا به اسپانیا تهیه شده باشد.

حدود دو ماه پیش وزیر کشور اسپانیا از امکان حملات تروریستی در شب های سال نو توسط گروه جدایی طلب باسک خبر داده و هشدار داده بود که در این روزها دولت تدابیر شدید امنیتی را در مادرید به اجرا خواهد گذاشت.

خاطرنشان می شود هدف اصلی مبارزه 50 ساله گروه اتا با دولت اسپانیا، جدایی منطقه باسک از این کشور و تأسیس کشوری مستقل است.