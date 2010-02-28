اینتر در زمین اودینزه پیروز شد / میلان برد

به گزارش خبرگزاری مهر، اینتر امشب در چارچوب هفته بیست و ششم رقابت های سری آ در زمین اودینزه با نتیجه 3 بر 2 به برتری رسید. سیمون پپه و آنتونیو دی ناتاله در دقایق 2 و 52 گل های تیم میزبان را به ثمر رساندند و برای اینتر بالوتلی (5)، مایکون(20) و میلیتو (45 - پنالتی) گل زدند.

میلان در دیگر دیدار برگزار شده امشب با نتیجه 3 بر یک در زمین خود مقابل آتالانتا به برتری رسید. الکساندر پاتو (30 و 41) و مارکو بوریلو (61) برای میلان گل زدند و تک گل آتالانتا توسط خایمه والدس در دقیقه 56 به ثمر رسید.

در سایر دیدارها نتایج زیر حاصل شد:

* کیه وو 2 - کالیاری یک

* پارما یک - سامپدوریا صفر

* ناپولی 2 - رم 2

* لیورنو یک - سیه نا 2

* جنوآ 3 - بولونیا 4

این رقابت ها امشب با برگزاری دیدار تیم های یوونتوس و پالرمو به پایان می رسد.

جدول رده بندی:

1- اینتر 58 امتیاز

2- میلان 54 امتیاز

3- رم 51 امتیاز

4- یوونتوس 41 امتیاز - یک بازی کمتر

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18- لیورنو 23 امتیاز

19- آتالانتا 21 امتیاز

20- سیه نا 17 امتیاز