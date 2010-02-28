اینتر در زمین اودینزه پیروز شد / میلان برد

به گزارش خبرگزاری مهر، اینتر امشب در چارچوب هفته بیست و ششم رقابت های سری آ در زمین اودینزه با نتیجه 3 بر 2 به برتری رسید. سیمون پپه و آنتونیو دی ناتاله در دقایق 2 و 52 گل های تیم میزبان را به ثمر رساندند و برای اینتر بالوتلی (5)، مایکون(20) و میلیتو (45 - پنالتی) گل زدند.
میلان در دیگر دیدار برگزار شده امشب با نتیجه 3 بر یک در زمین خود مقابل آتالانتا به برتری رسید. الکساندر پاتو (30 و 41) و مارکو بوریلو (61) برای میلان گل زدند و تک گل آتالانتا توسط خایمه والدس در دقیقه 56 به ثمر رسید.
در سایر دیدارها نتایج زیر حاصل شد:
* کیه وو 2 - کالیاری یک
* پارما یک - سامپدوریا صفر
* ناپولی 2 - رم 2
* لیورنو یک - سیه نا 2
* جنوآ 3 - بولونیا 4
این رقابت ها امشب با برگزاری دیدار تیم های یوونتوس و پالرمو به پایان می رسد.
جدول رده بندی:
1- اینتر 58 امتیاز
2- میلان 54 امتیاز
3- رم 51 امتیاز
4- یوونتوس 41 امتیاز - یک بازی کمتر
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18- لیورنو 23 امتیاز
19- آتالانتا 21 امتیاز
20- سیه نا 17 امتیاز
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