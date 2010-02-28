پژو 206 پاداش برتری برابر استقلال / آزادی 114 زندانی استان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هدایتی پس پیروزی تیم فوتبال استیل آذین مقابل استقلال تهران در مسابقات جام حذفی اعلام کرد به هر یک از بازیکنان این تیم یک دستگاه پژو 206 به عنوان پاداش پیروزی اهدا می شود.

رئیس هیئت مدیره باشگاه استیل آذین همچنین اعلام کرد 10 درصد از مبلغ قرارداد بازیکنان طی هفته آینده در آستانه تعطیلات پایان سال به آنها پرداخت می شود.

از سوی دیگر مسئولان باشگاه استیل آذین در ادامه اقدامات خیرخواهانه و فرهنگی جهت آزادسازی 114 زندانی استان آذربایجان شرقی اقدام می کنند.

حسین هدایتی مالک این باشگاه و رئیس هیئت مدیره اعلام کرد در ادامه فعالیت‌های فرهنگی مجموعه استیل آذین، آزاد سازی 114 زندانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه در زندان‌های استان آذربایجان شرقی به سر می برند، در دستور کار قرار می گیرد و اقدامات لازم در این خصوص انجام خواهد شد.

مسئولان باشگاه استیل آذین پیش از این در دیگر شهرستان های کشور نیز جهت آزاد سازی زندانیان اقدامات قابل توجهی صورت دادند.