پنج تیم مدعی قهرمانی در خطر حذف/ یک تیم دسته اولی در نیمه نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، با پیگیری مسابقات جام حذفی طی روزهای گذشته، مرحله یک شانزدهم نهایی این رقابت‌ها به پایان رسید و تنها 3 دیدار از مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات باقیمانده است.

در این بین استقلال تهران ناکامترین تیم این مسابقات لقب گرفت و از بین تیم‌های استیل آذین و ذوب آهن اصفهان از یکسوی جدول و سپاهان اصفهان، صبای قم و مس کرمان از سوی دیگر، 5 مدعی قهرمانی این مسابقات، 3 تیم قدرتمند دیگر حذف شده و فرصت حضور در جمع 4 تیم پایانی را از دست خواهند داد.

این درحالی است که در بخشی از جدول هم از بین تیم‌های گسترش فولاد تبریز، داماش گیلان و مس رفسنجان که در رقابت‌های لیگ دسته اول حضور دارند، یک تیم به دیدار نیمه نهایی صعود خواهد کرد.

در این بین پرسپولیس که باید در مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات با پتروشیمی تبریز روبرو شود، کار آسانی برای رسیدن به جمع 4 تیم پایانی دارد و بین مدعیان قهرمانی این کار آسانتری را پیش رو دارد، گرچه احتمال رویارویی این تیم با سپاهان در مرحله نیمه نهایی و دیدار با استیل آذین در دیدار نهایی، می تواند جذابیت‌های این رقابت‌ها را افزایش دهد. دیدارهایی که زمینه ساز رویارویی دایی با قلعه نویی و سپس رویارویی وی با مهدوی کیا و کریمی خواهد بود.

برنامه ادامه مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

مرحله یک هشتم نهایی:

* شاهین بوشهر - ذوب آهن اصفهان (میزبان با قرعه کشی مشخص می شود)

* گسترش فولاد تبریز - داماش گیلان(میزبان با قرعه کشی مشخص می شود)

* صبای قم - سپاهان اصفهان

مرحله یک چهارم نهایی:

* بازی شماره 1: استیل آذین - برنده مسابقه شاهین بوشهر با ذوب آهن اصفهان

* بازی شماره 2: برنده بازی گسترش فولاد تبریز با داماش گیلان - مس رفسنجان

* بازی شماره 3: پتروشیمی تبریز - پرسپولیس تهران(میزبان با قرعه کشی مشخص می شود)

* بازی شماره 4: مس کرمان - برنده دیدار صبای قم با سپاهان اصفهان

مرحله نیمه نهایی:

* بازی شماره 6: برنده بازی شماره یک با برنده مسابقه شماره 2

* بازی شماره 7: برنده بازی شماره 3 با برنده مسابقه شماره 4

دیدار نهایی:

* برنده بازی شماره 7 با برنده مسابقه شماره 8