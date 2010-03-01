به گزارش خبرنگار مهر، یکی از رسانه های غربی چند روز پیش با انتشار فیلمی چند دقیقه ای آن را به حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری در کوی دانشجویان دانشگاه تهران نسبت داد. این فیلم سعی می کند نشان دهد که برخوردهای نامناسب با دانشجویان صورت گرفته است.

خبرنگاران پارلمانی روز گذشته (یکشنبه) در حاشیه جلسه علنی مجلس از علاء الدین بروجردی رئیس و کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس سئوال کردند که کمیسیون امنیت ملی برای پیگیری فیلم منتشر شده که به حادثه کوی دانشگاه پس از انتخابات نسبت داده می شود چه برنامه ای دارد.

البته علاء الدین بروجردی نیز مانند مسئولان دانشگاه تهران از وجود این فیلم ابراز بی اطلاعی کرد اما وقتی از خبرنگاران مطلع شد که منبع انتشار آن یک شبکه بیگانه است احتمال مونتاژ فیلم و فریب بیننده توسط این رسانه بیگانه را بعید ندانست.

کاظم جلالی نیز کمیته بررسی حوادث کوی دانشگاه در مجلس که به ریاست حجت الاسلام ابوترابی فرد فعالیت می کند را مرجع خوبی برای بررسی این فیلم دانست.

سید مهدی قمصری که در زمان حوادث پس از انتخابات معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران بود در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شباهت فیلم منتشر شده با آنچه که واقعیت شب حادثه بوده است گفت: "بنده اصلا این فیلم را ندیده ام که بخواهم اظهار نظر کنم."

معاون دانشجویی سابق دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: "برای اولین بار است که درباره این فیلم می شنوم."

امیر رستمی معاون دانشجویی و فرهنگی فعلی دانشگاه تهران نیز در گفتگو با مهر گفت: "اصلا این فیلم را ندیده ام. پیگیری می کنم و نتیجه را اعلام خواهم کرد."