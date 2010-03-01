لیورپول مقابل بلکبرن پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که به میزبانی لیورپول در ورزشگاه آنفیلد برگزار شد ، شاگردان رافائل بنیتز با نتیجه 2 بر یک از سد میهان خود گذشتند تا همچنان از بخت حضور در جمع چهار تیم پایانی رقابت های لیگ برتر برخوردار باشند.

برای لیورپول در این دیدار، استیو جرارد (20) و فرناندو تورس (43) گلزنی کردند. تک گل بلکبرن را هم اندروز در دقیقه 40 از روی نقطه پنالتی وارد دروازه لیورپول کرد.

در سایر دیدارهای امشب نتایج زیر حاصل شد:

* تاتنهام 2 - اورتون یک

* ساندرلند صفر - فولهام صفر

جدول رده بندی:

1- چلسی 61 امتیاز - 28 بازی

2- منچستریونایتد 60 امتیاز - 28 بازی

3- آرسنال 58 امتیاز - 28 بازی

4- تاتنهام 49 امتیاز - 28 بازی

5- منچسترسیتی 49 امتیاز - 27 بازی

6- لیورپول 48 امتیاز - 28 بازی

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18- هال سیتی 24 امتیاز - 27 بازی

19- برنلی 23 امتیاز - 27 بازی

20- پورتسموث 10 امتیاز - 27 بازی