لیورپول مقابل بلکبرن پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که به میزبانی لیورپول در ورزشگاه آنفیلد برگزار شد ، شاگردان رافائل بنیتز با نتیجه 2 بر یک از سد میهان خود گذشتند تا همچنان از بخت حضور در جمع چهار تیم پایانی رقابت های لیگ برتر برخوردار باشند.
برای لیورپول در این دیدار، استیو جرارد (20) و فرناندو تورس (43) گلزنی کردند. تک گل بلکبرن را هم اندروز در دقیقه 40 از روی نقطه پنالتی وارد دروازه لیورپول کرد.
در سایر دیدارهای امشب نتایج زیر حاصل شد:
* تاتنهام 2 - اورتون یک
* ساندرلند صفر - فولهام صفر
جدول رده بندی:
1- چلسی 61 امتیاز - 28 بازی
2- منچستریونایتد 60 امتیاز - 28 بازی
3- آرسنال 58 امتیاز - 28 بازی
4- تاتنهام 49 امتیاز - 28 بازی
5- منچسترسیتی 49 امتیاز - 27 بازی
6- لیورپول 48 امتیاز - 28 بازی
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18- هال سیتی 24 امتیاز - 27 بازی
19- برنلی 23 امتیاز - 27 بازی
20- پورتسموث 10 امتیاز - 27 بازی
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