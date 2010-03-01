تهیه 570 هزار هکتار طرح مرتعداری در استان قزوین

میرحامد اختری در گفتگو با خبرنگار مهر درقزوین اظهار داشت: در دولت نهم برای 287 هزار هکتار از اراضی ملی این استان سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی صادر و دریافت شده است.



وی گفت: در این مدت در چهار هزار و900 هکتار از اراضی بیابانی استان قزوین به منظور جلوگیری از گسترش بیابان زایی، عملیات حفاظت و قرق و در یک‌هزار و470 هکتار از اراضی بیابانی عملیات بیولوژیک انجام گرفته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین با اشاره به سطح جنگل کاری و توسعه فضای سبز و تأمین نهال این استان در دولت نهم تصریح کرد: در این مدت 273 هکتار جنگل کاری و توسعه فضای سبز در این استان انجام شده و میزان تأمین نهال نیز 28 هزار و 284 اصله بوده است.

به گفته اختری طرح اصلاح و احیای مراتع یکی از طرح‌های شاخص سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به منظور حفظ تعادل دام، مرتع و پوشش گیاهی است که در دولت نهم در سه هزار و 375 هکتار از عرصه‌های طبیعی این استان عملیات اصلاح و احیای مراتع انجام شده و عملیات مدیریت مراتع نیز11 هزار و 944 هکتار بوده است.



اختری خاطرنشان کرد: در دولت نهم یک میلیون و82 هزار و 110 هکتار حفاظت آبخیزها، پیشگیری و مهار سیل‌ها انجام گرفته و3 هزار و 50 هکتار نیز طرح آبخوان ‌داری و آبخیزداری ملی فاقد سد انجام شده است.

وی یادآورشد: ارتقاء وضعیت کنترل آفات و بیماری‌های جنگل و مراتع، ارتقای وضعیت حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، تأمین بذر مرتعی، فرهنگ‌ سازی عمومی از طریق صدا و سیما، آموزش‌های عمومی و تخصصی بهره‌ برداری برای مجریان وکارشناسان منابع طبیعی و آبخیزداری، اطلاع‌رسانی عمومی و ارتقای سطح آگاهی مردم در این بخش از دیگر فعالیت‌های این اداره کل در دولت نهم و آغاز دوره دهم است.