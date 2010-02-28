نخستین نشست سالانه شورای حکام / آغاز نشست 5 روزه از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت آژانس بین المللی انرژی اتمی، نشست 5 روزه شورای حکام از فردا دوشنبه درشهر وین پایتخت اتریش آغاز به کار می کند. این رویداد بعنوان نخستین نشست سالانه این شورای 35 عضوی از اول تا پنجم مارس برابر با دهم تا چهاردهم اسفند، ادامه خواهد داشت.

انتظار می رود موضوع هسته ای ایران از جمله موضوعات اصلی در دستور کار این نشست باشد. این در حالی است که انتشار نخستین گزارش مدیرکل جدید آژانس در مورد برنامه هسته ای کشورمان، گمانه زنی ها در مورد طرح این موضوع در نشست فردا را افزایش داده است.

شورای حکام آژانس سالانه 5 نشست رسمی برگزار می کند که نخستین آن در ماه مارس بوده و نشست بعدی نیز درماه ژوئن است، همچنین برگزاری دو نشست در ماه سپتامبر (پیش و پس از برگزاری مجمع سالانه آژانس) و نشست دیگر در ماه دسامبر از جمله برنامه های سالانه شورای حکام برای بررسی مسائل مهم مربوط به اعضای آژانس است.

خاطرنشان می شود که رئیس دوره ای کنونی شورای حکام "محمد شهرالاکرام یعقوب" نماینده مالزی در آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده و نمایندگان رومانی و آلمان نیز بعنوان معاونان وی انتخاب شده اند.

اعضای دوره 2010-2009 شورای حکام عبارتند از: افغانستان، آرژانتین، استرالیا، آذربایجان، برزیل، بورکینا فاسو، کامرون، کانادا، چین، کوبا، دانمارک، مصر، فرانسه، آلمان، هند، ژاپن، کنیا، کره جنوبی، مالزی، مغولستان، هلند، نیوزیلند، پاکستان، پرو، رومانی، روسیه، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئیس، ترکیه، اوکراین، انگلیس، آمریکا، اوروگوئه و ونزوئلا.