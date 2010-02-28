به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: بررسی نقشه ‌های پیش ‌یابی و آینده ‌نگری بیانگر این مطلب است که یک سامانه بارشی از اواخر امروز یکشنبه از نوار غربی کشور وارد می ‌شود و در روز‌های دوشنبه ابتدا در نیمه غربی کشور و در ادامه مناطق مرکزی و در روز سه‌ شنبه در نیمه شرقی کشور فعال است.

بر این اساس برای مناطق مذکور بارش باران، رعد برق و وزش باد و در مناطق سردسیر و مرتفع بارش برف پیش ‌‌بینی می‌شود.

وضعیت هوایی استان تهران در 24 ساعت آینده نیمه ‌ابری، در پاره‌ ای از نقاط ابری در برخی ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش‌ بینی می‌شود. بیشینه و کمینه دمای هوای این استان به ترتیب 15+ و 6+ درجه سانتی ‌گراد خواهد بود.

وضعیت هوای استان خراسان رضوی در 24 ساعت آینده نیمه ‌ابری در پاره‌ ای نقاط افزایش ابر و احتمال رگبار و رعد و برق پیش‌ بینی می‌شود. بیشینه و کمینه دمای هوای این استان به ترتیب 21+ و 7+ درجه سانتی ‌گراد خواهد بود.

وضعیت هوای استان فارس در 24 ساعت آینده صاف تا کمی ابری در پاره ‌ای نقاط غبار آلود پیش‌ بینی می‌شود. بیشینه و کمینه دمای هوای این استان به ترتیب 18+ و 3+ درجه سانتی‌ گراد خواهد بود.