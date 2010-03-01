درخشش 10 اثر صدا و سیمای مرکز قزوین در جشنواره هفدهم

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در هفدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان‌ها که از پنجم تا هفتم اسفند ماه دربندرعباس برگزار شد ده اثر از تولیدات سیما، صدا، موسیقی و پژوهش صدا و سیمای مرکز قزوین موفق به کسب عناوین برتر شدند.

بنابر این گزارش پنج اثر از آثار برتر این مرکز به تولیدات سیمای این مرکز اختصاص داشته که رتبه برتر تهیه ‌کنندگی برنامه رمضان در قزوین، رتبه برتر تهیه‌کنندگی دروازه بهشت، رتبه برتر تصویربرداری، طراحی صحنه و دکور و تیتراژ سریال آفتابگردان از آن جمله‌ اند.

بررسی آثار و احوال زندگی میرعماد قزوینی و پژوهش تات‌های سرزمین قزوین در بخش پژوهش برنامه‌ای منجر به تولید توانستند در این جشنواره رتبه دوم و سوم را از آن خود کنند.

موج ملی و فصل نوجوانی دو برنامه‌ای بودند که از شبکه استانی صدای قزوین توانستند رتبه برتر تهیه ‌کنندگی را در این جشنواره به خود اختصاص دهند و در بخش موسیقی نیز یک اثر از صدا و سیمای مرکز قزوین تحت عنوان ستایش حائز رتبه برتر شد.

