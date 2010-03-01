85 درصد مزار شهدای شهرستان شهریار مرمت و بازسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، احمد ربیع زاده ظهر دوشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان شهریار اظهار داشت: برای مرمت و بازسازی مزار شهدای شهرستان هر پنج شنبه جلساتی با مسئولان مربوطه برگزار و مشکلات و نظرات بررسی می شود.

وی افزود: در راستای تکریم شهدا کار مرمت و بازسازی مزارها در دست احداث است و امید می رود در آینده ای نه جندان دور این پروژه به اتمام برسد.

این مسئول از نصب المانهای شهدا در ورودی هفت شهر شهرستان شهریار خبر داد و خاطرنشان کرد: بر روی تابلوی ورودی هر شهر شهدای شاخص آن شهر نیز به تصویر کشیده شده است.

ربیع زاده بیان داشت: همچنین در داخل شهرها نیز در میادین اصلی تمثال شهدا نصب شده است.

فرماندار شهریار از فعال بودن ستاد یادواره هزار و 400 شهید این شهرستان خبر داد.

شهرستان 620 هزار نفری شهریار در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.