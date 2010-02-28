اسرائیل راه دستیابی به صلح را نمی داند/ برای اعراب "صلح" تنها یک واژه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، "روت دایان" بیوه "موشه دایان" ضمن انتقاد از سیاست توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی گفت: من خود را در داخل مرزهای مشخص و محدود اسرائیلی می دانم.

وی با اشاره به کوچ دادن میلیونها فلسطینی از اراضی اشغالی مدعی شد که در گذشته خرید قطعات زمین و خانه متعلق به فلسطینیها موجب خروج آنها می شد اما با گذشت زمان این رویه تغییر کرد.

دایان در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: اکنون دیگر صحبت در مورد شیوه های اشغالگری اسرائیل به یک کلیشه تبدیل شده و ما هنوز هم در حال اشغالگری بیشتر هستیم، با این حال ما نمی دانیم که چگونه به صلح برسیم و به همین دلیل از جنگی به جنگ دیگر در می غلتیم و این وضع هیچگاه پایان ندارد.

بیوه 93 ساله فرمانده پیشین ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در عین حال به انتقاد از رهبران کشورهای عربی پرداخته و خاطرنشان کرد که هیچ اراده ای برای خاتمه دادن به وضعیت منطقه وجود ندارد چرا که برای آنها "صلح" تنها یک واژه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد که صهیونیسم وظیفه خود را به اتمام رسانده است. دایان همچنین معتقد است که رژیم صهیونیستی تا کنون جنگهای بیشماری را برای حفظ موجودیت خود به راه انداخته و این مسئله موجب گسترش دشمنی با این رژیم در منطقه شده است.

گفتنی است "موشه دایان" در بین سالهای 1953 تا 1958 میلادی، فرماندهی ستاد ارتش رژیم صهیونیستی را برعهده داشته و فرماندهی جنگ کانال سوئر در سال 1956 در این سمت و جنگ شش روزه در سال 1967 را در سمت وزیر جنگ این رژیم عهده دار بود.