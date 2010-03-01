به گزارش خبرنگار مهر در قم، در اطلاعیه آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) که در پی پلمپ مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم صادر شد، آمده است: با توجه به تعطیلی مجموعه ورزشی شهید حیدریان با حکم سازمان تعزیرات حکومتی استان قم و به جهت تنویر اذهان عمومی و شناساندن عاملان و محرکین اصلی ماجرای تعطیلی مجموعه شهید حیدریان مراتب ذیل به اطلاع میرسد.
1. زمین مجموعه ورزشی شهید حیدریان از موقوفات آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه(سلامالله علیها) است که از سالیان گذشته جهت بهرهبرداری ورزشی به اداره تربیت بدنی قم اجاره داده شده است، متأسفانه اداره تربیت بدنی قم همواره در پرداخت اجاره بهای ملک مذکور اهمال کرده به نحوی که همین اینک بدهی این اداره بابت ملک مذکور بالغ بر 500 میلیارد ریال، معادل 50 میلیارد تومان است.
2. مسئولان آستانه مقدسه با سعه صدر و به علت مساعدت و خدمترسانی به همشهریان و هماستانیهای عزیز خصوصاَ جامعه ورزشی استان و شهر قم تا حد امکان مساعی خود را جهت اداره مجموعه توسط تربیت بدنی از طرق مختلف از قبیل تقسیط بدهیها، اعطای مهلتهای طویلالمدت جهت پرداخت و غیره معطوف داشتهاند، لکن تاکنون هیچ همکاری و همفکری از سوی مسئولان تربیت بدنی قم در این باره صورت نگرفته و هر بار صرفا به دادن قول و وعده پرداخت حقوق موقوفه اکتفا کردند که آن هم عملی نشد، این در حالی است که حفظ حقوق موقوفه از اهم واجبات و بر هر فرد مسلمان لازم است.
3. آستانه مقدسه در راستای احیا و احقاق حقوق موقوفه ناچاراً از طریق مراجعه به مراجع ذیصلاح قضایی اقدام کرد که منجر به صدور و قطعیت حکم تخلیه ملک و تحویل آن به آستانه مقدسه شد و درحالیکه تاریخ صدور و قطعیت دادنامه سال 1379 است. لکن آستانه مقدسه تا مرداد ماه سال 1388 از اجرای آن به علل پیش گفته خودداری ورزید.
4. بالاخره مردادماه امسال و پس از مذاکرات متعدد شفاهی و کتبی با مسئولین تربیت بدنی استان و کشور، حکم تخلیه مجموعه پس از حدود 9 سال اجرا شد و در جلسهای با حضور دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت محترم، اداره مجموعه شهید حیدریان با توجه به سیاستهای خصوصیسازی اماکن ورزشی و با توجه به توانمندیهای آستانه مقدسه به آستانه واگذار و مقرر شد پروانه بهرهبرداری به نام آستانه مقدسه صادر شود.
5. بعد از اجرای حکم و واگذاری مجموعه، آستانه مقدسه با تأکید بر حفظ کاربری ورزشی مجموعه اقدام به برنامهریزی جهت بهینهسازی و بالابردن سطح کیفی و کمی امکانات موجود در مجموعه نمود که از آن جمله میتوان به مواردی از این قبیل اشاره نمود: تعمیرات اساسی در سیستم فنی و تأسیساتی مجموعه، بهسازی فضاهای عمومی و سالنهای ورزشی، تعمیرات اساسی و تجهیز استخر مجموعه، تعمیرات و تجهیز سالن شهید رواقی و مطالعات احیای زمین چمن مجموعه که در زمان تصدی اداره کل تربیت بدنی قم علیرغم صرف هزینههای سنگین بابت چمنکاری، به علت عدم رعایت اصول اولیه متأسفانه چمن زمین از بین رفته و قابل بهرهبرداری نمیباشد که عملیات اجرای کاشت چمن مصنوعی با توجه به مطالعات انجام شده و تعیین نوع مرغوب با رعایت استانداردهای لازم با اعتبار 400 میلیون تومان در حال انجام است.
6. آستانه مقدسه به محض تحویل گرفتن اداره مجموعه و به عنوان اولین گام تقاضای صدور پروانه بهرهبرداری مجموعه ورزشی شهید حیدریان را تقدیم اداره کل تربیت بدنی قم نمود لکن این اداره بدون هیچ دلیل موجه و علیرغم قول مساعد معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی کل کشور مبنی بر موافقت با صدور پروانه بهرهبرداری به نام آستانه مقدسه، تا این زمان از صدور پروانه بهرهبرداری خودداری مینماید.
7. علیرغم موارد پیش گفته و تأکید و تأیید مسئولان آستانه مقدسه مبنی بر حفظ کاربری ورزشی مجموعه و اعطای اجازه به هیئتهای ورزشی استان قم جهت ادامه فعالیت در سالنهای تحت اختیار خود، متأسفانه مسئولین تربیت بدنی استان قم اقدام به شکایات مبنی بر نداشتن پروانه بهرهبرداری علیه آستانه مقدسه و مستأجران در اداره کل تعزیرات حکومتی کردند که اداره تعزیرات نیز حکم تعطیلی مجموعه را صادر و اجرا نمود، در حالی که در تمام سالهای اداره مجموعه توسط تربیت بدنی، هیچ پروانهای مبنی بر بهرهبرداری برای مستأجران آن که بعضا (هم اینک مستأجر آستانه مقدسه هستند) صادر نشده بود و اینک این سئوال در ذهن مردم استان و شهر قم به وجود آمده که آیا مستأجران فاقد پروانه مرتکب تخلفی شدهاند یا نشدهاند؟ اگر شدهاند چرا سازمان تعزیرات حکومتی استان در تمام این سالها تنها شاهد و ناظر تخلفات با این گستردگی آن هم در مرکز شهرستان قم بوده و سکوت کرده است؟ آیا اینک تعطیلی مجموعه ورزشی حیدریان که بزرگترین مجموعه ورزشی شهر و استان قم میباشد، آن هم بلافاصله پس از واگذاری آن به آستانه مقدسه، صرفا جهت کارشکنی و خدشهدارکردن وجهه آستانه مقدسه نمیباشد؟
قم - خبرگزاری مهر: آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) با صدور اطلاعیهای عدم صدور پروانه بهرهبرداری برای مجموعه ورزشی شهید حیدریان را با وجود قول مساعد رئیس سازمان تربیت بدنی کشور، غیرموجه توصیف کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در اطلاعیه آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) که در پی پلمپ مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم صادر شد، آمده است: با توجه به تعطیلی مجموعه ورزشی شهید حیدریان با حکم سازمان تعزیرات حکومتی استان قم و به جهت تنویر اذهان عمومی و شناساندن عاملان و محرکین اصلی ماجرای تعطیلی مجموعه شهید حیدریان مراتب ذیل به اطلاع میرسد.
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