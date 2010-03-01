وسایل ارتباطی در محل تایپ سئوالات دستیاری!/ حضور کارکنان مشکوک

به گزارش خبرنگار مهر، سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد که وزارت بهداشت پس از بررسی اعتراضات داوطلبان اعلام کرد: در بررسی اعتراضات و شکایات برخی از داوطلبین پس از برگزاری آزمون و وارد دانستن برخی از آنها به دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی سی هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال شد.

به منظور بررسی و واکاوی دلایل تخلف در آزمون دستیاری و همچنین ارائه گزارش بررسی و پیگیری متخلفان مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مجلس شورای اسلامی رفت تا در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پاسخگوی نمایندگان مجلس باشد.

مرضیه وحید دستجردی یکشنبه 9 اسفند ماه در جمع نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حاضر شد تا نتیجه آخرین بررسی ها مبنی بر اینکه سئوالات آزمون دستیاری چگونه لو رفت و چه تضمینی برای برگزاری سالم آزمون مجدد در 13 اسفند ماه وجود دارد ارائه کند.

نورالله حیدری دستنایی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اظهارات وزیر بهداشت گفت: اگر تایپیست در جایی تنها بوده و اگر امکان تماس با بیرون داشته است به وی اعتماد کرده اند و بنا را بر این گذاشته اند که همین که به وی سفارش کرده اند یا در حکمش نوشته اند مراقب باشد دیگر وی کار خلافی را انجام نمی دهد.

وی با بیان اینکه وزیر بهداشت تضمین 100 درصدی برای قرنطینه کامل بخشهای مختلف دست اندرکار در آزمون دستیاری 13 اسفند ماه داده است گفت: در محل های طراحی، تایپ و تکثیر سئوالات افراد کاملا در فضای بسته و غیر قابل تماس با دیگران به صورتی که امکان ارتباط و دسترسی با افراد بیرونی نداشته باشند حضور خواهند داشت تا سلامت آزمون تقریبا تضمین شود.

عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به دستگیری تعدادی از کارشناسان حوزه سنجش وزارت بهداشت درباره وضعیت استخدامی آنها و سابقه آنها گفت: این کارشناسان به طور قطع عمدتا رسمی بوده اند و متاسفانه یکسری سوابقی نیز از آنها در آزمونهای گذشته وجود داشته است. یعنی در آزمونهای گذشته نیز نسبت به آنها مشکوک بوده اند منتها چون برایشان محرز نشده بوده است این بار نیز از وجود برخی از آنها استفاده کرده بودند.

حیدری از گزارش وزیر بهداشت مبنی بر ایجاد قرنطینه بسیار دشوار و محدود کننده برای آزمون دستیاری 13 اسفند ماه خبر داد و به مهر گفت: نیروهای قرنطینه های جدید را با توجه به شناخت بیشتر انتخاب کرده اند و قرنطینه جامع تر و کامل تری تدارک دیده شده است. برای آزمون دستیاری 13 اسفند ماه شناسایی کامل کرده اند که افراد دست اندرکار مورد وثوق باشند و تاکید شفاهی نیز به آنها شده است. همچنین هر گونه ابزار و شرایطی که منجر به وسوسه آنها شود نیز از محیط کاریشان خارج کرده اند.

وی درباره توضیحات وزیر بهداشت راجع به هویت و کسوت دستگیرشدگان تخلفات آزمون دستیاری به مهر گفت: دستگیرشدگان از سطوح کارشناسان و افرادی بوده اند که در ارتباط مستقیم با تایپ و تکثیر و توزیع سئوالات بوده اند.

تردد افراد غیرمسئول به محل طرح سوال / آزمونهای گذشته هم امنیت نداشت

نصیری قیداری عضو کمیسیون آموزش در پی حضور وزیر بهداشت در روز یکشنبه 9 اسفند ماه در جمع اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با مهر گفت: وزیر بهداشت عنوان کرد رفت و آمدهای افراد غیر مسئول به محل طرح سئوالات آزمون دستیاری منجر به این جمع بندی شده است که باید کنکور را باطل کنند.

وی اضافه کرد: "بیشتر بحث وزیر بهداشت این بود که در گذشته وضعیت برگزاری آزمون یک وضعیت مناسبی نبوده و آنچه الآن برای آزمون دستیاری 13 اسفند ماه انجام می شود کار درستی است نه آنچه که در گذشته به لحاظ امنیتی اتفاق می افتاده است."

عضو کمیسیون آموزش مجلس افزود: "وزیر بهداشت معتقد است فضای برگزاری آزمون فضای مطمئنی نبوده است."

اظهار نظر دادستان

جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران نیز یکشنبه درباره پرونده آزمون دستیاری پزشکی گفت: در همان شب برگزاری امتحان گزارشاتی به دادستانی رسید و به عنوان اولین مرجع وارد موضوع شدیم و توانستیم با همکاری سربازان گمنام امام زمان(عج) اقدامات گسترده‌ای انجام داده و 7 نفر را دستگیر کنیم که در حال حاضر 4نفر از آنها در بازداشت بسر می‌برند.

دادستان تهران با تاکید بر اینکه این افراد به افشا و خرید و فروش سوالات امتحانی اعتراف کرده‌اند، گفت: امیدواریم با تحقیقاتی که انجام می‌دهیم ریشه این فساد خشکیده شود.