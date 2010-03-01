بودجه پیشنهادی شهرداری ساری 82 میلیارد تومان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حجازی شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری که پس از تعطیلی 10روزه شهردار و اعضای شورا در صحن شورا برگزار شد، افزود: با تصویب اعضای شورا، 24.63 درصد بودجه صرف امورات جاری و 61.62 درصد آن برای امورات عمرانی هزینه می شود.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون 80 درصد بودجه مصوب سال 88 شهرداری ساری که 38 میلیارد تومان محقق شده است.

شهردار مرکز استان با اشاره به اینکه بودجه پیشنهادی عمرانی سال 89 شهرداری 69 میلیارد تومان و بودجه جاری آن 21 میلیارد تومان خواهد بود.

حجازی با اشاره به اختصاص 12 میلیارد تومان تسهیلات از محل سفر استانی دولت تا پایان سال به شهرداری ساری افزود: مابقی تسهیلات قرار است در سال آینده از سوی دولت به شهرداری مرکز استان پرداخت شود.

وی میزان درآمد شهرداری ساری تا پایان بهمن ماه سال 88 را 42 میلیارد تومان اعلام کرد.

عبدالحمید فرزانه، معاون فنی شهرداری ساری نیز در سخنانی با اشاره به اینکه شهرداری ها در سه ماهه نخست هر ساله درآمد ندارند، افزود: میزان افزایش درآمد شهرداری ها در 9 ماهه پایانی سال محقق می شود.

وی با بیان اینکه پویایی سیستم به بودجه است، گفت: پیش بینی می شود مجموع درآمد شهرداری تا پایان سال به 100 میلیارد تومان افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه بودجه سال 88 شهرداری ساری 54 میلیارد تومان بوده افزود: تاکنون چهار میلیارد و 100 میلیون تومان از محل ارزش افزوده شهر ساری وصول شده است.

وی با بیان اینکه شهرداری تاکنون از محل عوارض 850 میلیون تومان درآمد داشته است، خاطرنشان کرد: میزان درآمد شهرداری ساری در سال 88 از محل اعمال کمیسیون های ماده صد 17 میلیارد و 500 میلیون تومان بوده است.