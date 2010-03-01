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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۳۰

حیدری:

45 هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان سرباز کشف شد

45 هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان سرباز کشف شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان سرباز از کشف بیش از 45 هزار لیتر سوخت قاچاق قبل از رسیدن به مرز و دستگیری 36 قاچاقچی سوخت خبر داد.

سرهنگ جمشید حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، با اعلام این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی این شهرستان طی هفته گذشته در اجرای طرح تشدید برخورد با قاچاقچیان سوخت و افراد سودجو و جلوگیری از خروج سرمایه ملی از کشور موفق شدند مقدار 46 هزار و 429 لیتر سوخت قاچاق را از خودروهای سوخت کش کشف و ضبط کنند.   

فرمانده انتظامی شهرستان سرباز افزود: این مقدار سوخت قاچاق در حین کنترل خودروهای عبوری در ایست و بازرسی ها، محورهای مواصلاتی فرعی و راه های عبوری منتهی به نوار مرزی طی چندین عملیات غافلگیرانه توسط مأموران انتظامی این شهرستان کشف و ضبط شده است.

وی اضافه کرد: در این رابطه 39 دستگاه خودرو سوخت کش توقیف و 36 نفرقاچاقچی سوخت نیز دستگیر شدند.

حیدری همچنین عنوان کرد: کشف شش هزار و 320 کیلو گرم انواع کالای قاچاق، دستگیری هشت نفراز اتباع بیگانه غیر مجاز و شش نفر متهم در این رابطه، از دیگر اقدامات مأموران انتظامی شهرستان سرباز طی هفته گذشته است.

کد مطلب 1043228

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