10 دستگاه خودرو آتش نشانی به مازندران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، رضا کیوان پور شامگاه یکشنبه در جلسه مدیریت بحران آمل گفت: اعتبار اختصاص داده شده در این بخش بیش از یک میلیارد تومان بوده که برای خرید ماشین های اطفا حریق جنگلها اختصاص داده شد.

وی با اشاره به اینکه پایگاه امداد ونجات هوایی مازندران در ساری اکنون حدود 35 درصد پیشرفت فیزیکی دارد از پیگیری های ستاد حوادث وسوانح پیش بینی نشده استان برای تامین اعتبار 2.5 میلیارد تومانی تکمیل این پایگاه در سال آینده خبر داد.

مدیرکل بازسازی و حوادث غیرمترقبه مازندران به خسارت هزار و 300 میلیارد تومانی استان در 10 سال گذشته بر اثر حوادث طبیعی اشاره و تصریح کرد: از این میزان خسارت وارده به استان فقط 341 میلیارد تومان آن را دولت پرداخت کرده وبقیه خسارتهای مردم مازندران پرداخت نشده است.

کیوان پور با اشاره به اینکه مازندران یکی ازپنج استان حادثه خیز کشور است و بر روی گسل زلزله قرار دارد، گفت: مقاوم سازی وساخت واحدهای مسکونی مقاوم در برابر زلزله باید مورد توجه جدی پیمانکاران و متولیان این بخش قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: آموزش در سطوح متخلف به منظور پیشگیری از حوادث طبیعی در استان باید مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار آمل در این نشست با بیان اینکه این شهرستان برای پشتیبانی ازحوادث احتمالی از وجود ژنراتورهای سیار برق محروم است از مدیرکل ستاد حوادث استان خواست از محل بودجه این استان اعتبار مورد نیاز برای خرید ژنراتورهای سیار برق در آمل اقدام شود.

علی اکبریان افزود: متاسفانه با وجود اختصاص 10 دستگاه آتش نشانی ویژه اطفاء حریق در جنگل این شهرستان و حوادث جاده ای محور هراز اختصاص داده نشد.