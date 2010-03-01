به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شامگاه یکشنبه و طی مراسمی که با حضور مدیر عامل بانک ملی کشور، مدیر عامل شرکت تولیدی لاستیک بارز، استاندار کردستان، نماینده مردم شهرستانهای قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران ادارات و سازمانهای دولتی برگزار گردید، کلنگ احداث کارخانه لاستیک بارز کردستان بر زمین زده شد.

مدیر عامل شرکت لاستیک سازی بارز در این مراسم اظهار داشت: ظرفیت اسمی این کارخانه که در زمینی به مساحت 60 هکتار احداث خواهد شد، سالانه 5/5 میلیون حلقه لاستیک معادل 44 هزار تن لاستیک رادیال سواری و وانت است.

عباس عباسی ابیانه بیان داشت: برای راه اندازی این کارخانه دو هزار و 300 میلیارد ریال با مشارکت بانک ملی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا ) هزینه خواهد شد.

وی اعتبار ارزی طرح لاستیک بارز کردستان را 94 میلیون یورو عنوان کرد و خاطرنشان کرد: با راه اندازی این کارخانه برای حدود یک هزار نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد می شود و در کنار آن و با توسعه صنایع پائین دستی زمینه اشتغال هزار نفر هم به صورت مستقیم فراهم خواهد شد.

مدیر عامل شرکت لاستیک سازی بارز یادآور شد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده این کارخانه که در قالب مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب به استان کردستان طراحی و اجرای می شود، در مدت زمان کمتر از سه سال از زمان گشایش اعتبار، راه اندازی و به بهره برداری خواهد رسید.

عباسی ابیانه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران شانزدهمین کشور بزرگ تولید کننده خودرو در جهان است، عنوان کرد: در حال حاضر حدود 210 هزار تن لاستیک در کشور تولید می شود که جوابگوی نیاز 300 هزار تنی کشور به لاستیک نیست و باید نسبت به توسعه هر چه بیشتر این صنعت برای تامین نیازهای کشور اقدام کرد.

وی نیاز فعلی کشور به لاستیک را 11 میلیون حلقه در سال عنوان کرد و افزود: این میزان نیاز تا سال کمتر از 10 سال آینده به بیش از 20 میلیون حلقه خواهد رسید و ساخت و احداث شرکت لاستیک سازی کردستان کاملا دارای توجیه اقتصادی و فنی است.