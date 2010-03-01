هنوز مدیر فرهنگی متخصص پرورش نداده ایم

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سیدرضا تقوی شامگاه گذشته در اولین همایش شورای فرهنگ عمومی استان و شهرستانهای خوزستان با اشاره به اینکه ما در کشور از فرهنگ بسیار غنی برخوردار هستیم، اظهار داشت: مبانی فکری و فرهنگی ما همان فرهنگ ایران اسلامی است که جایگاه بالایی در جهان دارد.

تقوی افزود: کمتر کشوری پیدا می شود که غنای فرهنگی ما را داشته باشد اما مسئله ای که در این میان مطرح می شود این است که ما تا چه حد از این ظرفیتهای فرهنگی استفاده کرده ایم.

وی تصریح کرد: ما در مدیریت فرهنگی کشور ضعفهایی را مشاهده می کنیم. در کشور نیروی فرهنگی شایسته کم داریم و مدیر فرهنگی که با فکر و انگیزه فرهنگی در صحنه حاضر شود و از این ظرفیتها به خوبی استفاده کند کم دیده می شود.

تقوی اظهار داشت: کسانی که ادعای فرهنگی بودن می کنند زیاد هستند اما بسیاری از این افراد فرهنگی نیستند ضمن اینکه کسی که می خواهد کار فرهنگی کند باید فرهنگی باشد.

عضو شورای فرهنگ عمومی کشور ادامه داد: ما هنوز در رشته های دانشگاهیمان به صورت تخصصی مدیر تربیت نمی کنیم. هنوز ما مدیر فرهنگی متخصص که فرهنگ را بشناسد و روشهای بهره گیری از فرهنگ بومی و ملی را بتواند خوب استفاده کند، نداریم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان نیز در این مراسم گفت: تاکنون 22 جلسه استانی با 67 موضوع و 88 مصوبه در شوراهای فرهنگ عمومی استان و 89 جلسه با 267 موضوع و 398 مصوبه در شورای فرهنگ عمومی شهرستانها برگزار شده است.

حجت الاسلام سید لطف الله سپهر با بیان اینکه تاکنون 9 همایش و بزرگداشت مشاهیر و بزرگان را در استان برگزار کرده ایم، افزود: شهرستانهای فعال ما دزفول و بهبهان هستند که بیشترین اهتمام را برای راه اندازی و فعالیتهای شورای فرهنگی استان داشته اند.

در ادامه استاندار خوزستان گفت: شورای فرهنگ عمومی، وضعیت فرهنگ استان را به چند دسته تقسیم کرد. یکی اینکه کمبود امکانات و زیرساختها در بخش سخت افزاری که برای ترویج فرهنگ بومی استان ضرورت داشت در آن بخش تامین اعتبار شود. دوم اینکه قرار شد طرح جامع فرهنگی در استان در بخشهای مختلف دینی و فرهنگی سرمایه گذاریهایی با مشارکت مردم داشته باشد.

سیدجعفر حجازی با اشاره به نگاه دوم شورای فرهنگ عمومی به بحث جوانان گفت: 68 درصد جوانان را در دانشگاه ها بانوان تشکیل می دهند. جوانان پسر نیز که از بعد ایجاد فضاهای ورزشی، فرهنگی و نشاط آور در قالب سازمان ملی جوانان برای آنها برنامه ریزی هایی صورت گرفته است.

وی گسترش ارتباط مردمی به ویژه رسانه ملی برای توسعه برنامه های قرآنی چه در بخش صدا و چه در بخش سیما را جزو برنامه های شورای فرهنگی استان عنوان کرد.

حجازی با اشاره به اولین برنامه شورای فرهنگی استان، اظهار داشت: اولین برنامه شورای فرهنگی استان کمک به مساجد بود که سال گذشته 9 میلیارد و 200 میلیون تومان و امسال هم پنج میلیارد تومان در بین شهرستانها توزیع شد که هم اکنون این توزیع اعتبار ادامه دارد.

استاندار خوزستان با اشاره به فعالیتهای انجام شده در خصوص صدا و سیمای مرکز خوزستان گفت: 110 ایستگاه رسانه ای داشتیم که به 157 مورد افزایش پیدا کرد. همچنین تاکنون 96 درصد استان تحت پوشش شبکه یک و 71 درصد تحت پوشش شبکه دو قرار گرفته است.

حجازی با بیان اینکه رتبه خوزستان در بخش ورزش در سال 86، 20 بوده و در دو سال اخیر رتبه اول را کسب کرده است، گفت: در ورزش جوانان با اعتبار ویژه ای که داشتیم از سال 86 تاکنون 150 سالن ورزشی به بهره برداری رسید که 10 میلیارد تومان از این اعتبار در سال گذشته و 15 میلیارد تومان هم امسال از نفت به این بخش اختصاص داده شد.

نماینده ولی فقیه در خوزستان نیز در این مراسم گفت: انتخاب اصل اسلام یک نهضت فرهنگی بود. چرا که در آغاز اسلام فرهنگ توحش در جامعه جاری بود و به همین دلیل با فرهنگ اسلام مبارزه می شد. همان گونه که پیامبر در مقابل عادات و سنتهای غلط اهل جاهلیت ایستاد و با راهکارهای فرهنگی مردم را از خرافات فرهنگهای غلط نجات داد.

آیت الله موسوی جزایری افزود: ما هم با کاستی های فرهنگی مبارزه می کنیم. فرهنگهای غلط می تواند دنیا را به هم بریزد.