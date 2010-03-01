  1. استانها
  2. مازندران
۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۲۹

عباس پور خبر داد:

راه اندازی 375 دفتر آی سی تی روستایی در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل مخابرات مازندران با تاکید بر توسعه دفاتر ارتباطی در استان از راه اندازی 375 دفتر آی سی تی روستایی در استان خبر داد.

حسن جان عباس پور قمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بابل اظهار داشت: راه اندازی دفاتر آی سی تی روستایی در روستاها در راستای توسعه پیشخوان دولت الکترونیک و استفاده از ظرفیت های تجمیع ارتباطات در مناطق روستایی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: شرکت مخابرات مازندران تا پایان بهمن ماه امسال تعداد 375 دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی را در حدود دو هزار روستای مازندران راه اندازی کرده است.
 
عباس پور افزود: با تلاش های مستمر و بی وقفه کارکنان و متخصصان این شرکت در بهمن ماه امسال 60 دفتر آی سی تی روستایی جدید در دهه فجر امسال به بهره برداری رسیده است.

وی بیان داشت: توسعه زیرساخت های ارتباطی در مازندران در حال رشد بوده و برای ارتقاء فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در مازندران برنامه ریزی کردیم.

کد مطلب 1043233

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها