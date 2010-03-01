راه اندازی 375 دفتر آی سی تی روستایی در مازندران

حسن جان عباس پور قمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بابل اظهار داشت: راه اندازی دفاتر آی سی تی روستایی در روستاها در راستای توسعه پیشخوان دولت الکترونیک و استفاده از ظرفیت های تجمیع ارتباطات در مناطق روستایی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: شرکت مخابرات مازندران تا پایان بهمن ماه امسال تعداد 375 دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی را در حدود دو هزار روستای مازندران راه اندازی کرده است.



عباس پور افزود: با تلاش های مستمر و بی وقفه کارکنان و متخصصان این شرکت در بهمن ماه امسال 60 دفتر آی سی تی روستایی جدید در دهه فجر امسال به بهره برداری رسیده است.

وی بیان داشت: توسعه زیرساخت های ارتباطی در مازندران در حال رشد بوده و برای ارتقاء فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در مازندران برنامه ریزی کردیم.