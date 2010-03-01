عملیات تعمیر شش حلقه چاه در میدان دورود آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، معاون مدیر عملیات دو خشکی شرکت ملی حفاری ایران با بیان این مطلب افزود: با تلاش کارکنان عملیاتی این مدیریت در کمترین زمان ممکن، دستگاه 42 فتح روی (PONY BASE) مستقر شد و مراحل تعمیر چاه شماره (113 دی) و متعاقب آن 2 حلقه چاه دیگر در این موقعیت کلید خورد.

غلامرضا آل محمود افزود: ریل کشنده یا متحرک ( PONY BASE) به وسیله یک شرکت داخلی طراحی و برای نخستین بار ساخته شده است و نقش مهمی در شتاب بخشی به اجرای عملیات حفاری و صرفه جویی در وقت در بحث حفاری چاه های نزدیک به هم (دسته ای) دارد.

آل محمود اظهار داشت: با اتمام تعمیرات سه حلقه چاه پیش گفته با تغییر محل دستگاه، تعمیر سه حلقه چاه دیگر نیز انجام خواهد شد.

عملیات تعمیر این چاه ها در بخش خشکی میدان نفتی دورود در حالی شروع شد که به موازات آن از نیمه دوم آذرماه امسال با استقرار دستگاه حفاری دریایی شهید مدرس شرکت ملی حفاری ایران در موقعیت دریایی این میدان عملیات حفاری دو حلقه چاه توسعه ای روی سکوهای دی 4 و دی 17 برای شرکت نفت فلات قاره آغاز و پیش بینی می شود در مدت یک سال به پایان برسد.

میدان نفتی دورود در جزیره خارگ در شمال غربی خلیج فارس واقع شده است.

