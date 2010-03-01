فیلم رشد برای کودکان و دانش آموزان شناخته شده نیست

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، محمد نجات شامگاه یکشنبه در حاشیه اکران فیلم های جشنواره بین‌المللی فیلم رشد در بابل افزود: جشنواره بین‌الملی رشد از قدیمی‌ترین جشنواره‌های ایران زمین و مظلوم ‌ترین جشنواره است.

وی بیان داشت: این جشنواره بیشتر به ساخت فیلم‌های آموزشی و تربیتی می‌پردازد و فیلم‌های اکشن و فیلم داستانی کمتر در این جشنواره دیده شده است.

به گفته نجات، فیام های جشنواره رشد با موضوعات علمی، هنری و تفسیر برخی از مسائل جامعه توسط هنرمندان خوش ذوق با امکانات بسیار محدود و در شرایط سخت ساخته می شود که نیازمند نگاه ویژه مسئولان به جشنواره رشد است.

وی از معلمان خواست فیلم های جشنواره رشد را به تماشای دانش آموزان رسانده تا دانش آموزان به رسالت آموزشی این جشنواره پی ببرند.

وی با بیان اینکه از نشانه مظلومیت این جشنواره این بوده که پس از سی سال تجربه هنوز فیلم های رشد برای بسیاری از جوانان و دانش آموزان شناخته شده نیست تصریح کرد: رسانه ها نیز برای پربار شدن حضور مردم در جشنواره های فیلم رشد برنامه ریزی مدون تری تدارک ببینند.

جشنواره بین المللی فیلم رشد همزمان با سراسر کشور در شش سینمای شهرهای استان اکران می شود.

