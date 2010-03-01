مدیر امور شاهد و ایثارگر دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: همزمان با گردهمایی مدیران، یکمین نشست دبیران کانون‌های علمی ـ فرهنگی ایثار دانشگاه‌ها نیز برگزار می‌شود.

علیرضا پورقناد افزود: این گردهمایی‌ها از سه‌شنبه 11 اسفندماه آغاز می‌شود و به مدت چهار روز ادامه می‌یابد که دو روز پایانی آن به بازدید ازمناطق جنگی اختصاص دارد.

وی با اشاره به برگزاری چند کمیسیون و کارگاه آموزشی در این گردهمایی‌ها‌ گفت: بررسی آیین‌نامه کانون‌های علمی‌ ـ فرهنگی ایثار در کمیسیون فرهنگی رفاهی، آیین‌نامه تسهیلات آموزشی در کمیسیون آموزشی و پژوهشی و طرح تشکیل ستاد عوامل اجرایی طرح شاهد در مراکز آموزش عالی استان‌ها در کمیسیون عمومی زیربنایی از جمله مواردی است که در دستور کار گردهمایی مدیران شاهد و ایثارگر دانشگاه‌ها قرار دارد.

پورقناد ادامه داد: بررسی موانع و مشکلات دانشجویان شاهد و ایثارگر در فعالیت‌های علمی، فرهنگی و پژوهشی و اصلاح آیین‌نامه‌های آموزشی از دیگر محورهای این گردهمایی به شمار می‌رود.

