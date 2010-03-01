صنعت نفت به دنبال محرومیت زدایی از زادگاه نفت است

به گزارش خبرنگار مهر در مسجدسلیمان، سیف الله خواجویان شامگاه گذشته در جلسه معارفه مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان افزود: هیئت مدیره شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برای دستیابی به این نقطه که آرزوی دیرینه بسیاری از شهروندان مسجدسلیمانی است تلاش بسیار دارد.

مدیر تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ادامه داد: مصوبات تصویب شده سه سال گذشته در هیئت مدیره شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان برای عمران و آبادانی مسجدسلیمان بیش از مصوبات 30 سال گذشته است.

وی اضافه کرد: با اجرای این مصوبات چهره مسجد سلیمان به نحو مطلوبی سامان یافته و چهره مناسبی برای شهر اولینها ترسیم می شود.



خواجویان خاطر نشان کرد: تمامی مدیران سطوح بالای شرکت ملی نفت ایران تأکید فراوان بر اجرای این پروژه ها و محرومیت زدایی از چهره اولین شهر نفتی ایران دارند.



نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر مدیریت در شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان اشاره کرد و گفت: بابادی به دفعات و اصرار درخواست جابجایی را کرده بود و این تغییر فقط به خواست وی بوده که در همین جا از زحمات سه ساله اش تقدیر می کنم.



خواجویان در پایان صفر علی رئیسی را به عنوان مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان معرفی کرد.



