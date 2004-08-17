500 هزار موتورسيكلت دود زا در تهران جولان مي دهند

دكتر مجيد شفيع پور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرضمن اعلام اين مطلب افزود: در حال حاضر در خصوص موتور سيكلت هاي توليد شده در داخل كشور،استاندارد زيست محيطي آلايندگي ECER49 رعايت شده و تمام شركت هاي توليد كننده ملزم به اجراي اين استاندارد هستند.

وي اضافه كرد: بر اساس قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب سال 1374 تمام خودروهاي بنزيني و ديزلي و موتورسيكلت ها ملزم به در يافت گواهينامه معاينه فني شدند ولي برنامه زمانبندي مشخصي در اين رابطه تعيين نشده وتاكنون نيز فقط در مورد خودروهاي سواري به اجرا در آمده است .

وي با تاكيد بر اينكه كنترل آلاينده هاي موتور سيكلت ها در حال تردد امري لازم الاجرا است ، تصريح كرد: هنوز به اندازه كافي ظرفيت و تجهيزات براي معاينه فني اين وسايط نقليه در كشور وجود ندارد و در تهران نيزمراكز معاينه فني لازم وجود ندارد.

وي از ديگر مشكلات در زمينه اجراي قانون معاينه فني در مورد موتورسيكلت ها را نبود الزام قانوني براي موتورسيكلت ها جهت اخذ برگه معاينه فني دانست و تصريح كرد: اجراي اين قانون ازاهداف برنامه جامع كاهش آلودگي هواي تهران مي باشد ولي برنامه زماني براي آن ريخته نشده است.

شفيع پور در پايان با اشاره به تردد 500 هزار موتور سيكلت در سطح معابر و خيابان هاي تهران ، اظهار داشت: احداث اين مراكز وظيفه سازمان حفاظت محيط زيست نبوده بلكه شهرداري هاي سطح كشور ملزم به ايجاد و اجراي بحث معاينه فني مي باشند.