تلفات برق در اهواز هفت درصد کاهش یافت

یدالله حضرتی به خبرنگار مهر در اهواز گفت: تلفات انرژی برق از ابتدای امسال تا پایان بهمن نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از هفت درصد کاهش داشته که این رقم در کشور بی سابقه است.

وی افزود: با اجرای طرح تعالی خدمت در مناطق مختلف شهری اهواز و نیز شهرهای حمیدیه و ملاثانی که منجر به حذف نیمی از انشعاب های غیر مجاز شده تلفات انرژی در شبکه توزیع برق اهواز روند نزولی پیدا کرده است.

حضرتی از دیگر عوامل کاهش تلفات انرژی به اجرای طرح آزمایش لوازم اندازه گیری و سنجش به ویژه برای مصارف صنعتی اشاره و خاطرنشان کرد: در این طرح میزان مصرف دو هزار و یکصد واحد صنعتی مورد بازنگری قرار گرفت و اشکالات آنها نیز بر طرف شد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز ادامه داد: در چارچوب فرهنگ سازی برای اصلاح الگوی مصرف، این شرکت علاوه بر حذف نیمی از انشعاب های غیر مجاز برق در اهواز اقدام به توزیع بیش از یک میلیون لامپ کم مصرف، جمع آوری 140 هزار لامپ پر مصرف تجاری و نیز جلب همکاری مسئولان استان برای کاهش منطقی مصارف ادارات دولتی کرده است.

حضرتی همچنین گفت: از ابتدای امسال تا پایان بهمن، شهر ملاثانی 14.1 درصد و شمال شرق اهواز 13.8 درصد کاهش تلفات انرژی داشته است.