به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران با اعلام این مطلب افزود: این طرح شامل هفت زیر پروژه احداث خطوط لوله 16، 20 و 24 اینچ است که خط لوله 16 اینچ به طول هفت کیلومتر به صورت 100 درصد اجرا و در مدار عملیات قرار گرفته است و پروژه های دیگر نیز به طور متوسط 94 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

علی پولادی وندا در تشریح اهداف اجرای این طرح اظهار داشت: قدمت خطوط انتقال گاز خروجی ایستگاه های پیش گفته و وقوع سیلاب های فصلی موجب شده است که پوشش خارجی این لوله ها از بین برود و به آنها آسیب برسد.

وی گفت: تعمیرات این خطوط نیازمند از سرویس خارج کردن ایستگاه ها برای مدت طولانی است و در چنین صورتی می بایست حجم عظیمی از گازها سوزانده شود.

پولادی وندا ادامه داد: توقف کار ایستگاه ها موجب کاهش خوراک مجتمع پالایشگاهی گاز و گاز مایع هزار و 200 گچساران و در نهایت کمبود خوراک مایعات گازی مجتمع پتروشیمی ماهشهر خواهد شد.

وی افزود: بررسی های کارشناسی نشان می دهد که از مدار خارج کردن این خطوط افزون بر 306 میلیارد ریال خسارت مالی به سیستم تحمیل می کند که این رقم بدون احتساب هزینه تعمیرات خطوط موجود خواهد بود.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران اضافه کرد: در کنار این خسارت ها می باید زیان های وارده به محیط زیست را نیز از نظر دور نداشت، زیرا در چنین وضعیتی، حجم متنابهی از گازها به ناگزیر سوزانده و احداث خطوط لوله جدید به مراتب هزینه ای کمتر از تعمیرات آن خواهد داشت.

وی توضیح داد: طبق محاسبات، احداث خطوط لوله جدید 118میلیارد ریال هزینه در پی دارد که این مبلغ حدود 38 درصد خسارت ناشی از سوزانده شدن گازهاست.

پولادی وندا ادامه داد: در صورت احداث خطوط لوله جدید، از خطوط موجود می توان به عنوان رابط میان ایستگاه های تقویت فشار ضعیف استفاده کرد که این موضوع، علاوه بر کمک به انتقال گاز مازاد هریک از ایستگاه‌ها به ایستگاه مجاور در زمان از سرویس خارج شدن ردیف های فعال، از سوزانده شدن این گازها و کاهش خوراک مجتمع پالایشگاهی گاز و گاز مایع 1200 گچساران نیز جلوگیری خواهد کرد.

پولادی وندا تصریح کرد: در این طرح یک خط لوله 16 اینچ به طول 7 کیلومتر، خط 24 اینچ به طول 20 کیلومتر و یک خط لوله 20 اینچ به طول 16.5 کیلومتر احداث می شود.

وی ادامه داد: افزون بر این، خطوط یک خط لوله هفت کیلومتری هشت اینچ نیز برای تامین آب مورد نیاز مجتمع صنعتی پازنان دو احداث شده و سه سامانه حفاظت کاتدی برای جلوگیری از خوردگی و فرسودگی آنها طراحی خواهد شد.

به گفته پولادی وندا، سامانه مربوط به خط لوله 16 اینچ اجرا و در مدار عملیات قرار دارد و دو سامانه دیگر روی خط 20 اینچ در دست اقدام است.

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، یکی از شرکت های بزرگ و مهم تولید کننده نفت، گاز و گازمایع در حوزه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و میانگین تولید روزانه نفت خام این شرکت 700 هزار بشکه است.