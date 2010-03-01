215 میلیون بشکه نفت در شرکت بهره برداری آغاجاری تولید شد

سید عبدالله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در امیدیه اظهار داشت: این میزان تولید با احتساب روزانه حدود 26 هزار و 200 بشکه کاهش تکلیفی در میادین نفتی این شرکت بوده است.

وی افزود: در این مدت روزانه 505 هزار و 500 بشکه نفت خام تولیدی این شرکت سبک و مابقی آن نفت سنگین بوده که بخشی از آن به پالایشگاه های آبادان و اصفهان ارسال و بخشی دیگر به خارج از کشور صادر شده است.

موسوی عنوان کرد: سال گذشته نیز با میانگین تولید روزانه 696 هزار و 100 بشکه نفت، در مجموع 254 میلیون و 784 هزار و 819 بشکه نفت در حوزه عملیاتی این شرکت تولید شد که از این نظر 98.8 درصد از برنامه تولید این شرکت محقق شده است.

وی درباره کیفیت نفت خام تولیدی در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری تاکید کرد: تولید نفت از استاندارد قابل ملاحظه‌ای برخوردار است؛ به طوری که درجه ‪API‬ این نفت خام بین ‪ ۲۷‬تا ‪۳۶‬ است.

موسوی یادآور شد: فعالیت در منطقه آغاجاری با حفر چاه شماره یک میدان آغاجاری در سال ‌١٣١٧ آغاز شد؛ پس از آن میدانهای مارون، کرنج، رامشیر، پارسی، رگ سفید، پازنان و پرنج به بهره‌برداری رسیدند.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری افزود: میدان نفتی آغاجاری سالها عمده‌ترین تولید کننده نفت سبک ایران بوده است و تولید آن در سال ‌١٣٤٦ چند بار از مرز یک میلیون بشکه در روز نیز گذشت.

شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى با مرکزیت شهرستان امیدیه با تولید بخش عظیمی از نفت سبک و سنگین کشور از هشت میدان نفتى برای تامین خوراک پالایشگاه هاى داخل کشور و صادرات از جمله شرکتهاى تابع شرکت ملى مناطق نفت خیز جنوب به شمار مى رود.