ایران بی نظیرترین نمونه های نژادی مرغ بومی دنیا را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حسین دماوندی نژاد شامگاه یکشنبه در جمع مدیران جهاد کشاورزی استان در فومن با اعلام اینکه خیلی از منابع ژنی طیور بومی پایه توده های صنعتی در دنیاست، افزود: هر آنچه که در این کشور تحت عنوان منابع ژنی و توده های ژنی وجود دارد باید مورد مطالعه، شناسایی و انتخاب قرار گیرد و خلوصی از این توده ها به توسعه نژادی و ژنتیکی رسیده و نامگذاری شوند.

وی با اشاره به اینکه مردم را باید به خودکفایی و خود اتکایی نزدیک کرد، اظهارداشت: کشور ایران صاحب جایگاه در عرصه تولیدات کشاورزی در دنیاست از این رو باید از این ظرفیتهای به نحو احسن استفاده شود.

مدیرکل دفتر طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم ادامه داد: در حال حاضر ایران درتولید گوشت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز به ترتیب رتبه هفتم، دهم و چهاردهم دنیا را دارد.

وی گفت: امکاناتی که در این کشور وجود دارد علاوه بر نیاز 70 میلیون نفر جمعیت به یقین در کشورهای همسایه نیز می توان به دنبال بازارهای هدف بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان نیز در این مراسم گفت: استان گیلان به دلیل موقعیت منحصربه فرد قابلیت توسعه همه جانبه کشاورزی را دارد.

کشت ترکیبی باید در گیلان گسترش یابد

اردشیر روحی ماسوله با اعلام اینکه در گیلان کشاورزی تک محصولی جوابگو نیست باید کشاورزی ترکیبی در استان گسترش یابد، اظهار داشت: هرگونه امکاناتی که مردم گیلان دارند باید در جهت کشاورزی ترکیبی استفاده کنند تا بنیان اقتصادی خانواده ها تقویت شود.

وی کشت توام برنج ، ماهی و اردک، چپر کردن شالیزارها با نهال تمشک دانه درشت بدون خار و همچنین ساخت سوئیت در جوار منازل مسکونی برای پذیرای از گردشگران اشاره کرد و افزود: کشاورزی ترکیبی ضمن تقویت مالی و اقتصادی خانوادههای روستای موجب کاهش مهاجرت روستائیان به شهر، افزایش تولید و اشتغال خواهد شد.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان گفت: کشاورزانی که در مسیر جاده های توریستی استان زندگی می کنند بر اساس بر آوردهای صورت گرفته دو هزار و 500 هکتار زمین در جوار منازل مسکونی خود داشته و هیچگونه استفاده ای نمی کنند در حالیکه این عرصه ها هم قابلیت تبدیل به گلخانه و هم می توان سوئیت ساخت و به توریستها اجاره داد.

وی گفت: ایجاد کمپهای توریستی در جوار منازل روستای ضمن آشنایی گردشگران با شرایط زندگی، فرهنگ، آداب، رسوم و تولیدات محلی روستائیان باعث تقویت اقتصاد مردم نیز خواهد شد.

روحی ادامه داد: توسعه کشاورزی ترکیبی در استان گیلان نیازمند فرهنگ سازیست از این رو باید با مشارکت مسئولان، تشکلهای غیر دولتی و رسانه های گروهی این مهم تحقق یابد.

30 درصد جمعیت شهرستان فومن زیر پوشش نهادهای حمایتی هستند

فرماندار شهرستان فومن نیز در این مراسم با اعلام اینکه متاسفانه از تمامی ظرفیتهای کشاورزی استان استفاده نمی شود، گفت: شهرستان فومن 100 هزار نفر جمعیت دارد که 33 هزار نفر زیر پوشش نهادهای حمایتی هستند.

محمد فلاح شجاعی همچنین به طرح توانمند سازی سه هزار خانوار روستای در شهرستانهای شفت و فومن اشاره کرد و افزود: با اجرای این طرح روستائیان ضمن انجام فعالیتهای روزمره خود در رشته های مختلف کشاورزی نظیر تولید شیر، قارچ، مرغ، سبزیجات، صیفی جات و سایر محصولات کشاورزی می پردازند.

فرماندار فومن در ادامه از ساخت کارخانه تولید ضایعات کشاورزی به ظروف یکبار مصرف، مصالح ساختمانی و بخشی از بدنه هواپیما در این منطقه خبر داد و یاد آور شد: این کارخانه نیمه دوم سال آینده در مدار تولید و بهره برداری قرار خواهد گرفت.