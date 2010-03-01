اولین دوره مسابقات "روباتهای تعقیب خط" در گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این دوره مسابقات که شامگاه یکشنبه در دانشگاه پیام نور گلستان برگزار شد، 50 دانشجو در هفت تیم به رقابت پرداختند که انواع مختلف رباتهای مسیریاب در این مسابقات شرکت داشند.

رئیس دانشگاه پیام نور گلستان در این مراسم از شناسایی 123 دانشجو عضو تیم نخبگان در استان خبر داد و گفت: در سال جاری حدود 10 اختراع توسط دانشجویان ین دانشگاه صورت گرتفه است.

شهبازی افزود: از این اختراعات، چهار طلا در میادین بین المللی شامل کشورهای سوئیس، بلژیک، نروژ توسط مخترعان جوان دانشگاه کسب شده است.

وی بر لزوم توسعه فناوری های پیشرفته در مراکز آموزشی تاکید و اضافه کرد: از طرحهای پژوهشی این بخش حمایت خواهد شد.

شهبازی افزود: تاکنون کلاسهای فشرده ای برای نخبگان و مخترعان برگزار شد و روند توسعه فناوری های علمی در استان مطلوب است.

بیش از 50 هزار دانشجو در گلستان فعالیت دارند.