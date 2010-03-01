وضعیت مناطق حاشیه گرگان رود عادی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رسول حسام شامگاه یکشنبه در بازدید از مناطق خسارت دیده این شهرستان افزود: بارندگی های اخیر به اماکن مسکونی و زراعی حاشیه رودخانه گرگان رود خساراتی را وارده که میزان این خسارات در دست بررسی است.

وی اظهار داشت: امکانات برای خدمات دهی به اهالی شهرستانهای ترکمن و آق قلا مستقر شدند که شامل بیل بکهو، بولدوزر، کامیون و ... است.

وی خاطرنشان کرد: برای انحراف قسمتی از دبی آب رودخانه گرگان رود نیز برنامه ریزی شده و با حمایت مردم نیز بخشی از دیواره های خاکی گرگان رود نیز ترمیم شده است.

به گفته حسام، بیش از پنج روستای بندرترکمن دچار آبگرفتگی شده و پیش بینی لازم برای تخلیه این روستاها صورت گرفته و نسبت به آماده سازی اماکن عمومی مناطق همجوار نیز اقداماتی انجام شده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران بیان داشت: گروهی از مدیریت بحران کشور برای بازدید از مناطق آسیب دیده استان به منطقه آمدند و درحال بررسی خسارتها هستند.

وی عنوان کرد: شرایط مناطق خسارت دیده و وضعیت آن به حالت عادی درنیامده است و دبی آب خروجی از منطقه به ویژه آق قلا هنوز فروکش نکرده است.

به گفته حسام، وضع موجود براساس اعلام هواشناسی و آب منطقه ای و با توجه به پیش بینی بارندگی در روزهای آینده در استان، بحرانی تر می شود و نیازمند همکاری مردم در این بخش هستیم.

بارندگی هفته گذشته و هفته جاری در استان گلستان خسارتهای زیادی در استان برجای گذاشته است.

براساس پیش بینی هواشناسی گلستان، وضعیت جوی استان در روزهای آینده علاوه بر باردگی همراه با باد شدید خواهد بود.