9 طرح غیر کشاورزی در گیلان بررسی شد

استاندار گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: طرح گردشگری به مساحت چهار هزار متر مربع زمین در شهرستان رودسر ( رعنا محله )، طرح گردشگری به مساحت 20 هزار مربع زمین در شهرستان لنگرود ( گالشکلام) و طرح گردشگری به مساحت یک هزار و 366 متر مربع زمین در شهرستان فومن ( ماکلوان ) از عمده ترین طرحهاست.

وی همچنین عنوان کرد: طرح ساخت پایگاه امداد جاده ای به مساحت سه هزار متر مربع در شهرستان رودبار ( لوشان )، طرح کارگاه سنگ بلوک زنی به مساحت پنج هزار متر مربع زمین در شهرستان انزلی (سنگاچین)، طرح سرد خانه به مساحت هشت هزار و 260 متر مربع زمین در شهرستان آستارا ( کانرود) و طرح بسته بندی آب معدنی 15 هزار متر مربع زمین در شهرستان رودبار ( لاکه) از جمله این طرحهاست.

قهرمانی افزود: طرح باشگاه ورزشی با مساحت چهار هزار و 920 متر مربع زمین در شهرستان بندر انزلی و طرح نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر رضوانشهر با 117 هکتار زمین از دیگر پروژه هایی است که در کمیسیون طرحهای غیرکشاورزی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

وی همچنین به محدودیت و با ارزش بودن زمین در استان گیلان اشاره کرد و گفت: داشتن مصوبه کار گروه تخصصی برای پروژه ها بسیار اهمیت دارد و موافقت واگذاری زمین به طرحهای که موافقت دستگاه اجرایی را داشته باشند در اولویت قرار می گیرند.

استاندار گیلان با ذکر این نکته که شرایط برای هرنوع سرمایه گذاری در استان مهیاست، اظهار داشت: سرمایه گذاری در استان گیلان با توجه به زیرساختهای مطمئن و ایمن، دسترسی آسان به بازارهای خارجی از طریق دریا، هوا و زمین و بازگشت سرمایه در کمترین زمان و ایجاد ارزش افزوده، بسیار مقرون به صرفه است.

قهرمانی چابک در ادامه با اعلام اینکه امسال 238 طرح صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در مناطق مختلف استان به بهره برداری رسیده است، یاد آورشد: برای راه اندازی این تعداد واحد صنعتی یک هزار و 500 میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته و دو هزار و 560 نفر نیز مشغول بکار شدند.