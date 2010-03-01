کنگره استانی بزرگداشت ژولیده نیشابوری در پیشوا/ کنگره بین المللی در مهرماه 89

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، این کنگره استانی صبح امروز با حضور جمعی از شخصیت های فرهنگی، سیاسی و ائمه جمعه و جماعات شهرستان ورامین و استان تهران به همراه خانواده ژولیده در سالن اجتماعات هلال احمر پیشوا برگزار شد.

در این کنگره که اهالی فرهنگ و ادب شهرستان ورامین و استان تهران نیز حضور داشتند، محمد باقر صدرا، رئیس انجمن ادبی امیرکبیر و مصطفی محدثی خراسانی، عضو شورای شعر و موسیقی صدا و سیما و سردبیر ماهنامه شعر در مورد شعر آئینی و انقلابی مرحوم محمد حسن فرحبخشیان (ژولیده نیشابوری) سخنرانی کردند.

مراسم شعر خوانی و بیان خاطرات توسط دو تن از شاعران پیشکسوت شهرستان ورامین به نامهای منوچهر سوری و اکبر شیرازی که روابط نزدیکی با ژولیده داشتند، از جمله برنامه های دیگر این کنگره بود.

کنگره بین المللی ژولیده؛ سال 89 در ورامین

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین در حاشیه این کنگره، در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین گفت: تکریم بزرگان شعر آئینی و انقلابی که سالها برای شعر ورامین تلاش کرده اند، در دستور کار این اداره است.

حسین قرایی افزود: برنامه ریزی برای برگزاری کنگره بین المللی ژولیده در مهرماه سال آینده آغاز شده و این کنگره در سالروز رحلت این شاعر پیشکسوت آئینی در روز 19 مهر 1389 به شکل مطلوبی برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: فرمانداری شهرستان ورامین، شورای اسلامی، شهرداری و آموزش و پرورش پیشوا، هلال احمر پیشوا و ورامین و کانون فرهنگی هنری ذوالفقار، اداره ارشاد شهرستان را برای برگزاری مطلوب این کنگره استانی یاری دادند.

مرحوم ژولیده در سال 1320 در نیشابور متولد شد؛ حدود 30 سال از عمر 66 ساله اش را در ورامین گذراند و عصر روز پنج شنبه، نوزدهم مهرماه 1386 و در شب عید فطر، پس از تحمل سالها بیماری، در بیمارستان سوم شعبان تهران به معبودش پیوست و پیکر شیدایی اش، در گلزار شهدای حسین رضا (ع) ورامین، در کنار فرزند شهیدش، آرام گرفت.

از این شاعر برجسته آئینی معاصر، مجموعه آثاری از قبیل گلبانگ عشق، ای قلبها بسوزید، ای چشمها بگریید، چه کنم دلم می سوزد؟، اشک روان، همراز حافظ، پیام عاشورا، حماسه سازان عاشورا، زیارت عاشورا به نظم، به زبان شکر، گل فروش، غزلیات ژولیده، زلال اشک، ارمغان اهل بیت، ارمغان مدینه و ... به زیور طبع آراسته شده که برخی از این آثار، بیش از 15 بار تجدید چاپ شده است.