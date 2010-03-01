برخی از شوراهای پاکدشت به ساخت و سازهای بی رویه و غیر مجاز حساسیت ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در پاکدشت، قربانعلی مقبلی شامگاه یکشنبه در نشست دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاها و دهیاران شهرستان سخن می گفت، افزود: ساخت و سازهای بی رویه به عنوان یک معضل و چالش، روستاهای منطقه را تهدید می کند و وظیفه شوراهاست که با کمک دهیاران و خود مردم، به این معضل اساسی خاتمه دهند.

وی تاکید کرد: به طور حتم، برخی از اعضاء شوراها نمی دانند که در آینده نه چندان دور ترکیب جمعیتی تغییر خواهد کرد و آفت و تبعات آن به همراه ساخت و سازهای بی رویه و غیر مجاز، به خود و خانواده هایشان باز می گردد.

فرماندار پاکدشت افزود: ساخت و سازهای بی رویه و بدون نظارت در سطح شهرستان می تواند هم برای محیط زیست روستاها مشکل ساز باشد و هم در صورت بروز حوادث غیر مترقبه، مجموعه شهرستان را درگیر کند.

مقبلی در پایان خاطرنشان کرد: دولت دهم برای اجرای قانون و بسط عدالت با هیچ کس تعارف ندارد و نسیمی از عدالت در روستاهای شهرستان پاکدشت که وزیدن گرفته، بسیاری از معضلات روستاهایمان را حل کرده است.

در پایان این نشست که در محل فرمانداری پاکدشت برگزار شد، دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاها مشکلات و معضلات روستاهای حوزه مدیریتی خود را با مقبلی در میان گذاشته و در خصوص راهکارهای حل این مشکلات، بحث و تبادل نظر کردند.