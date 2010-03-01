خالق نقش برجسته "گیل گمش" سه پیکره جدید ساخت

بابک صبحی که از سال 1369(1990 میلادی) در ترکیه فعالیت می‌کند و تاکنون آثارهنری متعددی را برای میادین و پارک‌های شهرهای مختلف این کشور ساخته است، درباره مشخصات این پیکره ها به خبرنگار مهر می‌گوید :این مجموعه از سه پیکره به نام‌های انسان، کتاب و پرواز تشکیل شده است. انسان در ابعاد 200 در 200 سانتی‌متر و به بلندای 220 سانتی‌متر، کتاب در ابعاد 5 متر و بلندای 3 متر، پرواز در اندازه 160 در 120 سانتی متر و بلندای 350 سانتی متر ساخته و در ورودی سالن اپرای مجموعه فرهنگی دولتی آنتالیا نصب شده اند.

یکی از پیکره‌های نصب شده در مرکز فرهنگی آنتالیا

او در ادامه دلیل و انگیزه خود را برای ساخت این آثار، چنین بیان می کند: ساخت پیکره از آهن‌های دور ریخته شده، با وجود انبوه دور ریخته‌های شهری که در دنیای امروز خود معضلی جدی است، می‌تواند ابراز نگاهی نو و منتقدانه به این انباشته‌ها باشد و لاجرم برخوردی زیست محیطی را طلب می‌کند و این خود هیجان کافی را در من برای ساخت این آثار به وجود آورد. این کار به ویژه می‌بایست اثری شهری و نه آتلیه‌ای باشد، چرا که می‌تواند در بینندگان و مخاطبان تاثیری مثبت برجای گذارد، به این شکل که کودکی که این آثار را می‌بیند، می تواند تشویق به ساخت فرم‌هایی از اشیایی شود که در نگاه اول زباله به نظر می‌رسند.

بابک صبحی مجسمه ساز ایرانی که به مدت 9 سال(2003-1994) مدرس دانشگاه هنرهای زیبای استانبول در رشته‌های سرامیک و مجسمه سازی بوده، تاکنون بیش از 100 مجسمه در ترکیه ساخته است.

از مهم ترین آثار این هنرمند می توان به نقش برجسته سرامیک گیل گمش اشاره کرد که در پارک سومر شهر دیار بکر ترکیه نصب شده است. این نقش برجسته به شکل یک حلقه 125 در 2متر ساخته شده و1500 قطعه 40 در 40 سانتی متری که هر کدام بین 3 تا7 کیلو وزن دارند، 12 کتیبه‌ای را تشکیل می‌دهند که اسطوره گیل گمش را روایت می‌کنند.

نقش برجسته سرامیک گیل گمش

تماشاگران از بین ستون‌های حامل به درون حلقه وارد و در حین دور زدن دایره تصاویر داستان گیل گمش را از ابتدا تا انتها دنبال می‌کنند و از محلی مشخص خارج می‌شوند. برای سطح بیرونی این حلقه هم کتیبه‌های گلین یافت شده در خرابه‌های نینوا بازسازی شده‌اند.

از دیگر آثار این هنرمند که سازنده بزرگ‌ترین مجسمه‌های ترکیه محسوب می‌شود، می‌توان به ساخت پیکره مرمرین گل آفتابگردان به بلندای 5 متر، ساخت ساعت خورشیدی از صدها قطعه سنگ به طول 7 و عرض 4 متر، ساخت پیکره مرمرین دو کبوتر به بلندای 5/6 متر اشاره کرد.

مرمرین گل آفتابگردان قبل از نصب در محل اصلی

پیکره مرمرین دو کبوتر