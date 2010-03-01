به گزارش خبرگزاری مهر، درحالی که بیش از سه سال از آغاز تحقیق و نگارش سناریوی این فیلم می گذرد مجید مجیدی در ارتباط با تولید این فیلم گفت: در شرایط کنونی که بحران هویت و معنویت به صورت خیلی جدی مطرح شده و شاهد سقوط برخی ارزش های اخلاقی و انسانی هستیم و می توانیم آن را جاهلیت مدرن بنامیم .اسلام واقعی می تواند چراغ روشنگری برای پاسخگویی به نیازهای مخاطبان امروز و آینده باشد.

وی افزود: ایمان، اخلاق و معنویت همواره دغدغه اصلی من در سینما بوده و این دغدغه به اشکال مختلف در آثارم وجود دارد. جریان‌های مخرب شکل گرفته در طول سال‌های اخیر و نگرش‌های انحرافی نسبت به اسلام و پیامبر اکرم (ص) و خصوصا با وارد شدن جریانات هنری به این گونه مخالفتها که معلوم است عموم مخاطبین را مورد توجه قرار داده‌اند مثل انتشار کتاب آیات شیطانی، فیلم فتنه و حتی کاریکاتورهای دانمارکی.

این کارگردان سینمای ایران تاکید کرد: با توجه به تاکیدات علمای بزرگ اسلام و شخصیت های طراز اول، احساس وظیفه کردم فیلمی با موضوع پیامبر اکرم (ص) بسازم چرا که پیامبر اسلام مظهر یگانه اخلاق و معنویت است و تلاشم بر این است که این فیلم را با تکیه بر جنبه های اعتقادی و به دور از جریان‌های تبلیغی و سیاسی بسازم.

وی ادامه داد:این فیلم تلاشی است از سینمای ایران که در حوزه محتوا و ساختار گام های بلندتری به پیش بردارد و به استانداردهای جهانی این حوزه نزدیک تر شود و امیدوارم خیر و برکات این حرکت متوجه کل سینمای کشور شود. ما در تولید این اثر همه علاقمندان تشنه معرفت و اخلاق در جهان را مخاطب خود می شناسیم چرا که در خصوص پیامبر اکرم(ص) تنها یک فیلم و آن هم بیش از 40 سال پیش ساخته شده است.

مجیدی با اشاره به ساخت فیلم هایی درباره حضرت مسیح (ع)، گفت: این در شرایطی است که پیرامون حضرت مسیح(ع) بیش از 200 فیلم و درباره حضرت موسی(ع) بیش از 100 فیلم ساخته شده است و بسیاری از آنها هم آثار قابل توجهی هستند طبیعی است که مخاطبین جهان از پیامبر و آیین اسلام شناخت درستی پیدا نکرده باشند و اکنون این جای خالی با آثار هنری مغرضانه نسبت به اسلام پر شده است و کم کاری جهان اسلام در این زمینه غیر قابل بخشش است .

وی افزود:از همین رو از هر کار موثری که در این زمینه در هرجای دنیا ساخته شود باید استقبال کرد و هرگونه برخورد انفعالی در این زمینه واگذار کردن عرصه به دیگران است تا قرائت های نادرست از اسلام و پیامبر(ص) افکار عمومی جهان را تحت تاثیر قرار دهد و این بزرگترین جفا به پیامبر(ص) است.

کارگردان "آواز گنجشکها" خاطر نشان کرد: فقط با کار ایجابی است که می توان جلوه های اخلاقی؛ انسانی، معنوی و رحمانی اسلام را فارغ از جریانات سیاسی، قومی - قبیله ای و نژادی به عنوان یک الگوی حسنه به جهان معرفی کنیم.

وی درباره مراحل نگارش فیلمنامه این فیلم گفت:ار سه سال پیش، مراحل تحقیق و نگارش این پروژه رسما آغاز شد و در حال حاضر در مرحله مطالعات اجرایی و در آستانه پیش تولید هستیم. حدود یکسال با همکاری دانشمندان، مورخان، علما و سیره شناسان جهان اسلام در ایران و از کشورهای مثل مراکش ، تونس ، لبنان ، عراق و الجزایر و با رجوع ، جمع آوری و استناد به منابع شیعه و اهل سنت مرحله تحقیق انجام شد و از 2 سال پیش تا چند ماه قبل اولین نسخه فیلمنامه توسط کامبوزیا پرتویی و من نوشته شد.

مجیدی ادامه داد: قبل از نگارش فیلمنامه نیز کارگاهی تشکیل شد و با دعوت از تعدادی از هنرمندان و کارشناسان مدتی وقت صرف ایده پردازی شد و دوست دارم در اینجا از مرحوم سیف الله داد نام ببرم که با مشارکت در مرحله ایده پردازی به ما کمک می کرد و خودش دلبسته ساخت فیلمی در مورد حضرت خدیجه (س) بود.

وی در ادامه بیان کرد:در مرحله تحقیق متوجه شدیم که درباره دوران کودکی پیامبر(ص) که تکیه گاه اصلی فیلمنامه است منابع جامع و کاملی وجود ندارد و منابعی هم که موجود بود به صورت پراکنده ، تکراری و همراه با مطالبی غیر مستند بود و یکی از تلاش های گروه تحقیق تفکیک این مطالب به مطالب قابل بهره برداری و غیر قابل بهره برداری بود.

این کارگردان سینما افزود:ما هم قبل از نگارش فیلمنامه و هم پس از پایان نگارش نسخه اول آن، رایزنی و مشورت های گوناگونی با علمای طراز اول جهان اسلام را آغاز کرده ایم که همچنان ادامه دارد تا بتوانیم از همه نظرات و راهنمایی های آنان در این پروژه استفاده کنیم.

وی در ارتباط با اشاره به محوریت دوران کودکی پیامبر(ص) در این فیلم گفت : دنبال بهانه و بستری بودم برای آشنایی با آن مقطع زمانی و شرایط ظهور یک پیامبر و تببین مساله خاتمیت و این همان چیزی است که امروزه ما را نیازمند توجه جدی به اسلام می کند.

مجیدی در ادامه عنوان کرد: ضمن آنکه درباره این مقطع از زندگی پیامبر(ص) اتفاق نظر بیشتری در جهان اسلام وجود دارد به همین جهت تلاش شده است که با بهره گیری از مستندات مورد وفاق این فیلمنامه دوران و شرایطی را به تصویر بکشد که نیاز به وجود یک پیامبر و پیام جهانی آن مشهود باشد و فیلم از یک روایت تاریخی صرف فاصله گرفته و برای شرایط و مخاطبین امروز دنیا حرفی برای گفتن داشته باشد.

وی افزود: با توجه به ابعاد وسیع داخلی و جهانی فیلم، نحوه اجرای این پروژه نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است تا بتواند در حد استانداردهای جهانی تولید شود و با بهره گیری از همه ظرفیت های هنری سینمای کشور و بخش مورد نیاز سینمای جهان به هدف مان به درستی برسیم. از همین رو آقای محمد مهدی حیدریان که تجربیات زیادی در این حوزه دارند از آغاز مرحله تحقیق، مدیریت این پروژه را عهده دار شدند چرا که ایشان هم در طول سال های فعالیت شان در این حوزه همواره دغدغه اصلی شان همین گونه مسائل و جهانی سازی آن بوده است.

این کارگردان درادامه خاطر نشان کرد: این فیلم حداقل به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی پخش می شود و در ایران و احتمالا دو کشور دیگر فیلمبرداری خواهد شد. پیش بیینی شده است که از اوایل سال آینده انتخاب و آماده سازی صحنه ها و دکور‌ها آغاز شود.

مجیدی در باره بودجه این فیلم گفت : برای جهانی شدن چنین کارهایی از همان ابتدا باید سعی در جذب همه سرمایه های داخلی و خارجی مناسب در تولید این پروژه نمود . نکته مهم دراین زمینه این است که فیلم از نظر بازگشت سرمایه، اقتصادی باشد که درمورد این فیلم با توجه به استاندارد موردنظر و گستردگی مخاطبین می تواند سطحی از سرمایه گذاری را منطقی کند و از بهترین مصادیق همسویی دغدغه های فرهنگی – اعتقادی با توجیه اقتصادی باشد.

وی ادامه داد:در حال حاضر مدیریت این پروژه در تلاش است تا از حداکثر امکانات و سرمایه های قابل جذب در جهان برای ساخت این فیلم استفاده کند چرا که اسلام در جهان طرفداران و علاقمندان زیادی نیز دارد و آمادگی های بسیار خوبی نیز تاکنون در این زمینه پیدا شده است. امیدوارم به برکت این ایام که میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت است بتوانیم این پروژه را به سرانجام مطلوب برسانیم.

مجیدی روز جمعه در شهر مورسیا زادگاه ابن عربی جایزه ای را که بنام این متفکر اسلامی برای اولین بار به یک سینماگر اهدا می شد دریافت کرد و آغاز مراحل اجرایی فیلم محمد(ص) را درآن مراسم اعلام نمود.

روابط عمومی قیلم یادآوری می کند که صفحه اول سایت پرو‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژه به نشانی www.infinitpc.com با انتشار همین خبر و در هفته وحدت آغاز بکار نموده است و اخبار پرو‍ژه از این پس با تکمیل صفحات سایت در همین دامنه قابل دریافت می باشد.

گفتنی است اسکرین دیلی در خبری بودجه ساخت فیلم را 30 میلیون دلار عنوان کرده است.