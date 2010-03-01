مشکل آب آشامیدنی پردیس با بهره برداری از تصفیه خانه برطرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر در پردیس، تصفیه خانه شهر پردیس از بهمن ماه سال آینده قابل بهره برداری خواهد بود و شهروندان این شهر می توانند از آب آشامیدنی مناسب تری استفاده کنند.

مدیر عامل شرکت عمران شهر پردیس شامگاه یکشنبه در نشست بررسی معضلات پیش روی این شهر ضمن اعلام خبر فوق اظهار داشت: در بازدیدی که 20 روز پیش وزیر مسکن و شهر سازی از شهر پردیس داشت تصفیه خانه آب این شهر نیز در میان سایر موارد عمرانی، مورد بازدید وی قرار گرفت.

امیر امینی ادامه داد: در این بازدید زمان بندی پایان پروژه مذکور مشخص و تاریخ اسفند 12 اسفند 89 به عنوان روز افتتاح و بهره برداری از تصفیه خانه شهر پردیس تعیین شد که با این کار سرعت بیشتری در احداث این طرح به وجود آمد.

این مسئول پیرامون نحوه تخصیص اعتبارات طرح تصفیه خانه یادآور شد: برای اجرای این پروژه چهار میلیارد و 200 میلیون تومان از محل یارانه های دولتی آماده پرداخت است و در صورت واریز مابقی آن از سوی استانداری، این طرح با سرعت ادامه خواهد یافت.

پردیس یکی از شهرهای جدید استان تهران است که در فاصله ۲۰ کیلومتری شمال شرقی پایتخت و در دامنه رشته کوههای البرز قرار گرفته و بر اساس آخرین آمار به دست آمده جمعیت این شهر 56 هزار نفر و بر طبق طرح جامع تا 300 هزار نفر را در خود پذیرا خواهد بود.