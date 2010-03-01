به گزارش خبرگزاری مهر، پوران درخشنده، علیرضا خمسه، محمد حسین جعفریان، بزرگمهر حسین پور، سید ناصر هاشم زاده و مهندس محمود برآبادی به عنوان اعضای هیئت داوران بازبینی آثثار رسیده به دبیرخانه این جشنواره را به زودی آغاز می‌کنند. زمان ارسال آثار 10 اسفندماه به پایان می‌رسد و اختتامیه 18 اسفندماه در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

استفاده از ظرفیت فیلم برای ارائه تصویری دقیق و صحیح ازمعضل ترافیک جهت ارائه راهکارهای مناسب برای رفع این مشکل شهری از اهداف برگزاری این جشنواره است که در دو بخش دانش آموز و دانشجویی برگزار می‌شود.

تا کنون بیش از 90 فیلم به دبیرخانه رسیده و پیش‌بینی می‌شود 100 اثر تا روز آخر ارسال شود. نخستین جشنواره فیلم کوتاه ترافیک از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 11 با همکاری معاونت امور اجتماعی فرهنگی این منطقه و مدیریت فرهنگی هنری منطقه 11 برگزار می‌شود.

علاقمندان می‌توانند آثار خود را به نشانی میدان قزوین، خ قزوین، خ شهید مرادی، فرهنگسرای رازی دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.



