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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۸:۲۸

هیئت داوران جشنواره فیلم کوتاه ترافیک بازبینی آثار را شروع می‌کند

هیئت داوران جشنواره فیلم کوتاه ترافیک بازبینی آثار را شروع می‌کند

با پایان یافتن مهلت ارسال آثار جشنواره فیلم کوتاه ترافیک بازبینی اولیه هیئت داوران آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پوران درخشنده، علیرضا خمسه، محمد حسین جعفریان، بزرگمهر حسین پور، سید ناصر هاشم زاده و مهندس محمود برآبادی به عنوان اعضای هیئت داوران بازبینی آثثار رسیده به دبیرخانه این جشنواره را به زودی آغاز می‌کنند. زمان ارسال آثار 10 اسفندماه به پایان می‌رسد و اختتامیه 18 اسفندماه در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

استفاده از ظرفیت فیلم برای ارائه تصویری دقیق و صحیح ازمعضل ترافیک جهت ارائه راهکارهای مناسب برای رفع این مشکل شهری از اهداف برگزاری این جشنواره است که در دو بخش دانش آموز و دانشجویی برگزار می‌شود.

تا کنون بیش از 90 فیلم به دبیرخانه رسیده و پیش‌بینی می‌شود 100 اثر تا روز آخر ارسال شود. نخستین جشنواره فیلم کوتاه ترافیک از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 11 با همکاری معاونت امور اجتماعی فرهنگی این منطقه و مدیریت فرهنگی هنری منطقه 11 برگزار می‌شود.

علاقمندان می‌توانند آثار خود را به نشانی میدان قزوین، خ قزوین، خ شهید مرادی، فرهنگسرای رازی دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.


 

کد مطلب 1043267

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