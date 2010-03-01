به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که شامگاه شنبه به دعوت کیومرث هاشمی قائم مقام وزیر در امور تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در هتل لاله تهران برگزار شد، حمیدرضا حاجی بابایی وزیر این وزارتخانه شنونده نظرات، انتقادات و پیشنهادات اهالی رسانه های مختلف ورزشی ایران از جمله مدیران ورزشی صداوسیما، مدیران و سردبیران روزنامه های ورزشی، دبیران و سردبیران خبرگزاری ها و روزنامه های سیاسی بود.

می توانیم در ورزش انقلاب ایجاد کنیم

در ابتدای این نشست کیومرث هاشمی ضمن خیرمقدم به اصحاب رسانه، تعامل با تربیت بدنی آموزش و پرورش را سرآغاز راهی روشن و امیدوار کننده عنوان کرد و گفت: باید پذیرفت که در گذشته برای تربیت بدنی آموزش و پرورش و ورزش دانش آموزی کوتاهی شده است و تلاش مجموعه جدید احیا و زنده کردن این بخش مهم از ورزش کشور است.

معاون پیشین سازمان تربیت بدنی با اشاره به دیدگاه وزیر آموزش و پرورش به ورزش دانش آموزی خاطرنشان کرد: خوشبختانه آقای حاجی بابایی دیدگاه بسیار مثبتی به ورزش دانش آموزی دارد و با سیاستی که در پیش گرفته اند بسیار امیدواریم بتوانیم با کمک رسانه های ورزشی به اهداف بلند ایشان دست پیدا کنیم.

هاشمی در ادامه صحبت هایش به نقش رسانه های ورزشی در احیا شدن ورزش دانش آموزی اشاره کرد و افزود: مطمئنم که با یک همکاری و تعامل سازنده می توانیم در این بخش از ورزش کشور انقلاب ایجاد کنیم و شرایط را به گونه ای پیش ببریم که بتوانیم انتظارات 13 میلیون دانش آموز را برآورده کنیم.

دختران و پسران ما مشکلات جسمانی دارند

غلامحسسین زمان آبادی از پیشکسوتان رسانه های ورزشی که خود سابقه سالها فعالیت در تربیت بدنی آموزش و پرورش را دارد با بیان اینکه پسران و دختران ایرانی با مشکلات جسمانی روبرو هستند گفت: واقعیت این است که به دلیل ضعف هایی که در تربیت بدنی آموزش و پرورش داشته ایم دختران و پسران ما با مشکلات جسمانی بسیاری مواجه هستند و این نقیصه آینده آنها را به خطر می اندازد.

زمان آبادی ادامه داد: ما سه نوع ورزش داریم که ورزش قهرمانی و همگانی چندان به آموزش و پرورش ارتباطی ندارد اما ورزش بهداشتی و سلامتی مستقیما با دانش آموزان در ارتباط است و امیدواریم مسئولان آموزش و پرورش با توجه ویژه به زنگ ورزش در مدارس به تامین سلامت دانش آموزان کمک کنند.

خروجی آموزش و پروش مشخص نیست

دکتر عبدالحمید احمدی رئیس انجمن نویسندگان ، خبرنگاران و عکاسان ورزشی نیز در صحبت های خود با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر رشد و توسعه ورزش در بین اقشار مختلف جامعه گفت: مشکل آموزش و پرورش در بخش ورزش این است که خروجی آن مشخص نیست و سطحی برای سنجش میزان توانایی دانش آموزان در این بخش وجود ندارد.

احمدی ادامه داد: واقعیت این است که ورزش آموزش و پرورش با شرایط سخت و نامشخصی روبرو است. تصور می کنم این وزارتخانه خود به "سازمان تربیت بدنی آموزش و پرورش" نیاز دارد تا بتواند این بار بزرگ و سنگین را بر دوش بکشد.

اصلا کاری انجام نشده است

آرش راهبر دبیر گروه ورزشی روزنامه تهران امروز نیز در ادامه نشست بررسی ورزش دانش آموزی گفت: اعتقاد دارم در این بخش تاکنون کاری انجام نشده و امیدواریم با دیدگاه وزیر و مجموعه جدید آموزش و پرورش اتفاقات مثبتی در این بخش رخ دهد.

راهبر ادامه داد: امیدواریم با توجه ویژه به اطلاع رسانی در آموزش و پرورش تعامل دوجانبه ای بین تربیت بدنی آموزش و پرورش و رسانه ها برقرار شود تا شاهد رشد این بخش مهم از ورزش کشور باشیم.

آکادمی ورزشی راه اندازی کنید

علی فتح الله زاده مدیرمسئول و صاحب امتیاز مجله تخصصی فوتبال نیز در این نشست به راه اندازی آکادمی ورزش در آموزش و پرورش تاکید کرد و گفت: در کشور ما همه باشگاهها عنوان فرهنگی را نیز با خود یدک می کشند اما عملا کار فرهنگی در این مورد انجام نمی شود.

وی ادامه داد: پیشنهاد بنده این است که این باشگاههای فرهنگی و ورزشی را تبدیل به آکادمی ورزش برای آموزش و پرورش کنید. یکی از مشکلات بزرگ ورزش دانش آموزی این است که مدیران این بخش با ورزش آشنایی ندارند و راه اندازی آکادمی ورزش می تواند به حل این مشکل کمک کند.

عمر قهرمانی دانش آموزان تلف می شود

منوچهر زندی دبیرکل انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی نیز با اشاره به سن رشد و گرایش دانش آموزان به ورزش گفت: اگر قرار است دانش آموزان را برای آینده ورزش آماده کنیم باید تا قبل از 13 سالگی همه مهارت ها لازم را به آنها آموزش دهیم.

وی ادامه داد: اما متاسفانه در کشور ما این اتفاق رخ نمی دهد و عمر مفید ورزش دانش آموزان برای رسیدن به موفقیت در آینده بیهوده تلف می شود. امیدواریم مسئولان آموزش و پرورش با استفاده از نیروهای متخصص و تحصیل کرده در مقاطع ابتدایی این نقیصه بزرگ را برطرف کنند.

زیر ساخت ها آماده نیست

حجت الله اکبرآبادی دبیر گروه ورزشی روزنامه جام جم نیز در این نشست بر آماده نبودن زیر ساخت ها برای رشد و توسعه ورزش دانش آموزی اشاره کرد و گفت: تا زمانی که نتوانیم این زیر ساخت ها را در اختیار ورزش دانش آموزی قرار دهیم قطعا به هیچ موفقیتی نخواهیم رسید.

وی افزود: نمی شود از یک حیاط مدرسه برای رسیدن به اهداف بلندی مثل زنده کردن ورزش دانش آموزی استفاده کرد. باید برای ورزش دانش آموزی فضا ایجاد کرد.

برخی وزیران دنبال حذف ورزش بودند

نعمت الله شهبازی مدیر مسئول روزنامه گل نیز در این نشست گفت: دغدغه اصلی همه ما ورزش دانش آموزان است چرا که برای همه ما قابل لمس است. کمتر وزیر آموزش و پرورشی را تا به حال سراغ داشته ایم که به حوزه ورزش توجه کند.

وی ادامه داد: متاسفانه در ادوار گذشته برخی از وزیران به حوزه ورزش اهمیت نمی دادند و حتی برخی به دنبال حذف ورزش از آموزش و پرورش بودند. امیدواریم که در دوره جدید این توجهات ادامه داشته باشد و این بخش به آنچه استحقاقش را دارد دست پیدا کند.

پیشرفت ورزش با کت و شلوار صورت نمی گیرد!

کامران احمدپور مدیر مسئول روزنامه ورزشی نود که خود سابقه سالها فعالیت به عنوان معلم آموزش و پرورش را دارد و در همه مقاطع آموزشی نیز تدریس کرده است با اشاره به مشکلات و معضلات این بخش گفت: اینکه ما با کت و شلوار بنشینم در این جلسات و بخواهیم مشکلات ورزش دانش آموزی را حل کنیم عملا امکانپذیر نیست.

وی ادامه داد: مشکلات در مدارس است، در بین مدیران و ناظم ها و معلمان و دانش آموزان. اگر می خواهیم مشکلی حل شود باید بین آنها برویم و مشکلاتشان را بررسی کنیم. خروجی این جلسات باید حل مشکلات در مدارس باشد. متاسفانه آموزش و پرورش کاری کرده که معلمان از مدرسه فراری هستند و منتظر به صدا در آمدن زنگ پایان هستند تا به سراغ شغل های بعدیشان بروند.

احمدپور در ادامه انتقاداتش به وضعیت فعلی آموزش و پرورش گفت: الان شرایطی به وجود آمده است که عشق به تنفر تبدیل شده و معلمان انگیزه گذشته را ندارند.

حاجی بابایی: اگر با من قهر می کنید با آموزش و پرورش قهر نکنید

وزیر آموزش و پرورش که در این نشست بیش از دو ساعت شنونده نظرات و پیشنهادات اهالی رسانه های ورزشی بود در جمع بندی خود از این نشست گفت: نظرات و پیشنهادات شما برنامه جامع و کاملی را برای ما تدوین کرد که امیدواریم بتوانیم در آینده برای پیشبرد برنامه هایمان از آن استفاده کنیم.

حمیدرضا حاجی بابایی ادامه داد: بنده سه ماه است که به آموزش و پرورش آمده ام و در این مدت بارها همه راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی ورزش در این وزارتخانه را بررسی کرده ایم. نمی خواهیم معجزه کنیم اما اراده ما بر این است که ورزش را در مدارس احیا کنیم.

وی با اشاره به حضور کیومرث هاشمی به عنوان یکی از مدیران باتجربه و توانای ورزش در تربیت بدنی آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: پس از اینکه برنامه هایمان برای این بخش را در نظر گرفتیم به دنبال این بودیم که چه کسی می تواند ما را در اجرای این برنامه ها به اهدافمان برساند. در این بین از آقای هاشمی دعوت کردیم که به اتفاق همکارانشان این وظیفه سنگین را برعهده بگیرند.

وی با اشاره به تلاش هایی که برای ایجاد فضاها و سالن های ورزشی در آموزش و پرورش صورت گرفته است گفت: در سفرهای استانی که دشته ایم تلاش کردیم ساخت سالن های ورزشی برای مدارس را در مصوبات هیئت دولت قرار دهیم که خوشبختانه به موفقیت های خوبی نیز رسیده ایم.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در مدت سه ماهی که به این وزراتخانه آمده ام، کار ساخت هزار سالن ورزشی را آغاز کرده ایم و تمام مدارس بزرگ را نیز تغییر ساختار داده ایم تا بتوانیم فضای ورزشی برای آنها ایجاد کنیم.

حاجی بابایی در ادامه خاطرنشان کرد: قول می دهم که در طول سه سال آینده 4 هزار سالن ورزشی بسازیم. تا الان 700 سالن داریم و با تغییراتی که ایجاد کرده ایم این تعداد به 2 هزار سالن خواهد رسید.

وی از استخدام 20 هزار معلم ورزش برای مقاطع مختلف تحصیلی در سال آینده خبر داد و افزود: درحال حاضر 18 هزار 500 معلم ورزش داریم که دستور جذب 20 هزار معلم ورزش دیگر را از آقای رئیس جمهور دریافت کرده ام. قطعا از این مجموعه 11 هزار نفر را برای مقاطع ابتدایی در نظر خواهیم گرفت.

حاجی بابایی از آماده بودن کتاب ورزش برای چاپ و بودجه 40 میلیارد تومانی برای ساخت سالن های ورزشی خبر داد و خاطرنشان کرد: ما مشکل کمبود بودجه و نیروی انسانی نداریم و تلاش می کنیم در آینده ای نزدیک مسابقات المپیاد ورزشی ایرانیان را نیز در رده نوجوانان برگزار کنیم.

وی با تاکید بر تعامل با رسانه ها گفت: ما تاکنون در بخش خبر رسانی صفر بوده ایم و تلاش می کنیم در آینده این مشکل را هم برطرف کنیم. درخواست من از رسانه های ورزشی این است که حتی اگر با حاجی بابایی قهر کردند با تربیت بدنی آموزش و پرورش قهر نکنند و به ما کمک کنند تا بتوانیم برنامه هایمان را برای این بخش پیش ببریم.

وزیر آموزش و پرورش از اجبارس شدن شنا در شش سال اول مدرسه خبر داد و افزود: در نظر داریم از سال آینده زنگ ورزش را در همه مدارس به اجرا در آوریم و شرایط را به گونه ای پیش ببریم که در یک زمان خاص تمام دانش آموزان با حیاط مدرسه بروند و ورزش کنند.