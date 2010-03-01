به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم های تکواندو نوجوانان ایران که جهت شرکت در رقابتهای جهانی و انتخابی المپیک در تیخوانای مکزیک بسر می برند روز یکشنبه دو جلسه تمرین را زیر نظر کادر فنی انجام دادند.

تیم هفت نفره بانوان ایران تمرینات خود را با حجاب کامل اسلامی در سالن تمرین مسابقات زیر نظر پروانه تقی پور تهرانی انجام می دهد. تمرین تکواندو با حجاب اسلامی مورد توجه رسانه های محلی و خبرنگاران خارجی حاضر در تیخوانا قرار گرفته و اعضای این تیم به دفعات پاسخگوی سئوالات خبرنگاران بودند.

اعضای تیم تکواندو دختران ایران در مسابقات مکزیک

تیم پسران ایران نیز تمرینات خود را روز گذشته پیگیری کرد. تمرین صبح در سالن تمرین انجام شد. در این تمرینات که به هدف زنی و تقویت شگردها اختصاص داشت زوار و عسگری مربیان تیم کشورمان نکات لازم را به اعضای تیم یادآوری کردند. در زمان انجام این تمرین تیم های برزیل، اسپانیا، ایتالیا، قزاقستان و مکزیک نیز زیر نظر کادر فنی خود مشغول تمرین بودند.

دکتر جابری پزشک تیم نوجوانان ایران از سلامت کلیه اعضای تیم پسران و دختران ایران در این مسابقات خبر داد.در هنگام تمرین عصر روز گذشته تیم نوجوانان ایران تیم های برزیل ، اسپانیا ، ایتالیا ، قزاقستان و مکزیک نیز زیر نظر کادر فنی خود مشغول تمرین بودند.

اعضای تیم تکواندو پسران ایران در مسابقات مکزیک

هادی ساعی که دومین بار است به مکزیک سفر می کند همچنان کانون توجه علاقمندان به تکواندو و رسانه هاست. مطبوعات محلی تیخوانا با چاپ عکس های متعددی از ساعی وی را اسطوره ورزش ایران نامیدند.

سایت رسمی مسابقات نیز به افتخارات ساعی اشاره و عنوان کرد که او بعد از پیروزی بر "سارمینتو" ایتالیایی در فینال المپیک 2008 پکن از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد ولی همچنان در کنار آن رشته حضور داشته و می خواهد تجربیات خود را منتقل کند.

این رقابتها از روز چهارشنبه 12 اسفندماه در تیخوانا مکزیک آغاز می شود.