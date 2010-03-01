مسجل شدن جرم برخی از 30 بازداشتی آزمون دستیاری/ طیف مختلف متخلفان

دکتر علی عباسپور فرد تهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توضیحات وزیر بهداشت در جلسه روز گذشته (یکشنبه) کمیسیون آموزش که به صورت شفاهی ارائه شد، گفت: دکتر مرضیه وحیددستجردی در این جلسه توضیحاتی در مورد لو رفتن سئوالات ارائه داد و اعلام کرد که تعداد قابل توجهی از افراد در لو رفتن سئوالات دخالت داشته اند.

وی خاطرنشان کرد: علل درز و لو رفتن سئوالات نیز مشخص شده و وزیر بهداشت نیز توضیح داد که کل سیستم برگزاری آزمون، طراحان و نیروی انسانی تجدید نظر شده است و این اطمینان را داد که آزمون مجدد 100 درصد سالم برگزار شود.

عباسپور اضافه کرد: نگرانی اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات این بود که به هر حال روشن شدن کامل مطلب به آرامش روحی داوطلبان کمک می کند و زمان آزمون مجدد با تأمل بیشتری تعیین می شد که عنوان شد برگزاری آزمون در 13 اسفند قطعی است.

وی اظهار داشت: وزیر بهداشت در این جلسه عنوان کرد که از زمان بازداشت عوامل دخیل در لو رفتن سئوالات زمان زیادی نمی گذرد و جرم برخی از 30 نفری که به عنوان عوامل درگیر بازداشت شده اند مسجل شده است و در مورد سایرین نیز در حال بررسی میزان دخالت آنها هستند و در حال حاضر توضیحات بیشتری نمی توان ارائه داد چرا که مسئولین قضایی در حال بررسی هستند.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس تاکید کرد: در میان بازداشت شدگان افراد مختلفی وجود دارند که افرادی که سئوال خریده اند و افرادی که به سئوالات دسترسی داشته اند را شامل می شود. این موضوع که چه تعدادی از این افراد کارمندان وزارت بهداشت بوده اند یا خیر هنوز مشخص نیست و بر اساس اطلاعاتی که به ما داده شده خرید و فروش سئوالات در مکانی غیر از قرنطینه انجام شده است.

وی اضافه کرد: به هر حال افرادی که به سئوالات دسترسی داشته اند توانستند پیش نویس سئوالات را از آنجا خارج کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه برخورد با متخلفان آزمون دستیاری یادآور شد: مجلس در دوره هفتم خود و پس از انجام تحقیق و تفحص و پی بردن به خلاء قانونی در این زمینه قانون نحوه رسیدگی به تخلفات آزمون ها را تصویب کرد.

وی گفت: قانون برای برخورد شدید با متخلفان فراهم است. محرومیت 10 ساله داوطلب و همچنین ابطال مدرک افرادی که اثبات شود با تقلب وارد دوره تحصیلی شده اند از موارد این قانون است.

عباسپور در مورد اینکه گفته می شود سئوالات چند روز پیش از آزمون لو رفته است به مهر گفت: کمیسیون آموزش روز آزمون از موضوع فروش سئوالات مطلع شد و با دلایلی به وزارت بهداشت این موضوع را اعلام کرد و من معتقدم اگر وزارت بهداشت می دانست و دلیل قطعی برای فروش سئوالات داشت قطعاً آزمون را برگزار نمی کرد.

وی اضافه کرد: پس از اطلاع وزیر بهداشت و مسجل شدن تخلف و لو رفتن سئوالات آزمون، کمیته ای از سوی دکتر وحیددستجردی تشکیل شد.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس اظهار داشت: مشخص شده است که کلیه سئوالات به بیرون از محل قرنطینه برده شده است و سئوالات با قیمت های متفاوتی به فروش رفته و کسانی که پول کمتری پرداخته اند به سئوالات کمتری هم دسترسی داشته اند و این نشان می دهد که فروش سئوالات گستردگی زیادی داشته است.

عباسپور در مورد واگذاری آزمون دستیاری به سازمان دیگری غیر از وزارت بهداشت گفت: این موضوع پیش از این مطرح بود اما از سوی وزیر بهداشت عنوان شد که کل سیستم برگزاری آزمون بازنگری شده است و در حال حاضر این بحث مطرح نیست.

سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد که وزارت بهداشت پس از بررسی اعتراضات داوطلبان اعلام کرد: در بررسی اعتراضات و شکایات برخی از داوطلبین پس از برگزاری آزمون و وارد دانستن برخی از آنها به دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی سی هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال شد. آزمون مجدد 13 اسفند برگزار می شود.