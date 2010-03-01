وزارت نفت اقدام جدی برای افزایش جایگاه های سی ان جی نکرده است

علی اصغر یوسف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: با توجه به اینکه مسئله سوخت برای خودروها بسیار مهم بوده دولت باید وزارت نفت را مکلف کند که وظایف خود را در بخش جایگاه های سی ان جی محقق کند.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از تعهدات این وزارتخانه مبنی بر احداث جایگاه های سی ان جی در استان های شمالی خصوصا مازندران محقق نشده و سبب بروز مشکلات عدیده ای برای شهروندان و گردشگران شده است.

نماینده مردم ساری در خانه ملت با اشاره به اینکه تسهیلات و حمایتهای دولت برای احداث جایگاه های سی ان جی توسط سرمایه گذاران باید بیشتر شود، تصریح کرد: تغییرات قیمتی بنزین سبب شد تا استفاده مردم از سوخت ارزان تر و بهتری به نام گاز طبیعی بیشتر شود.

وی با انتقاد از شلوغی تمامی جایگاههای عرضه سوخت گاز طبیعی در شهرهای مازندران یادآور شد: تمامی چند جایگاه فعال و نیمه فعال شهرستان ساری همواره شلوغ و بسیاری از دستگاه های آن از مدتها خراب بوده که نیاز به بازسازی دارد.

یوسف نژاد با بیان اینکه این شلوغیها و ازدحام روزانه معضلات اجتماعی و رفاهی فراوانی را برای قشر راننده تاکسی فراهم آورده است، گفت: جایگاه های موجود احداث شده در شهرستان ساری جوابگوی نیاز مردم و گردشگران نیست.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه مشکلات جایگاه های سی ان جی را نمایندگان مجلس بارها به وزیر نفت اعلام کردند، افزود: ظاهرا این بیانات و مشکلات از نظر مسئولین وزارت نفت عادی بوده چرا که هیچ اقدامی در این زمینه از سوی آنان برای رفع مشکلات مردم صورت نگرفته است.

وی بیان داشت: امیدواریم وزارت نفت برای رفع نگرانی مردم و جلوگیری از ازدحام در جایگاه های سی ان جی در کوتاه ترین زمان باقی مانده تا ایام نوروز حداقل در استان های شمالی چاره اندیشی کند.

یوسف نژاد افزود: در صورتی که مسئولین وزارت نفت و گاز در تعهدات خود نسبت به احداث جایگاه های سی ان جی عمل نکنند مجلس شورای اسلامی با جدیت با خاطیان و بی توجهان به رفاه مردمی خصوصا وزیر نفت برخورد خواهد کرد.