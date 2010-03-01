اسرائیل طرح خطرناکی برای از بین بردن اماکن اسلامی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از برناما، سازمان کنفرانس اسلامی حمله رژیم اسرائیل به مسجدالاقصی را شدیداً محکوم و نسبت به تبعات خطرناک آن هشدار داد.

"احسان الدین اکمل اوغلو" دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی گفت: ورود غیر قانونی پلیس اسرائیل به مسجد الاقصی در روز شنبه ناقض قوانین بین المللی مربوط به حفاظت از اماکن مقدس است.

وی این حرکت را با تصمیم تل آویو برای تعیین دو مکان مقدس اسلامی به عنوان اماکن اسرائیلی مرتبط دانست و گفت: این تصمیم مانع تلاش ها برای احیای روند صلح خاورمیانه است.

وی گفت: چنین تخلفی که چند روز پس از تصمیم اسرائیل برای ضمیمه کردن غیر قانونی مسجد ابراهیم و مسجد بلال بن رباح به فهرست اماکن میراث یهود صورت می گیرد، تحولی خطرناک در طرح اسرائیل برای از بین بردن مقدسات اسلامی است.

در بیانیه دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی آمده است: هر گونه لطمه ای به مسجد الاقصی و دیگر اماکن متبرکه پیامدهای جدی و خطرات غیر قابل پیش بینی برای صلح و امنیت جهانی خواهد داشت.

در همین رابطه جنبش مقاومت حماس نیز در اعتراض به حمله پلیس رژیم اسرائیل به مسجد الاقصی آن را محکوم و خواستار اقدام دولتهای مسلمان و عربی و فشار بر تل آویو برای توقف این حملات شد.

"فوزی برهوم" سخنگوی حماس می گوید: سناریو جاری بخشی از توطئه قدیمی صهیونیسم برای یهودی سازی بیت المقدس اشغالی و تخریب مسجد الاقصی است.

وی بی تفاوتی دولتهای عربی و اسلامی را در رابطه با آنچه در بیت المقدس و سرزمین های فلسطینی می گذرد نوعی اجازه ضمنی به رژیم اسرائیل برای افزایش حملات به مسجد الاقصی دانست.