مراجعه های طایفه ای به دادگستری لرستان/ضعف در نگاه مردم به مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، ذبیح الله خدائیان عصر یکشنبه در جمع هنرمندان و اصحاب رسانه استان لرستان اظهار داشت: به طور متوسط روزانه بین پنج تا شش هزار نفر به دادگستری استان لرستان مراجعه می کنند که با بررسی های انجام شده تنها حدود 300 نفر برای انجام کار به این نهاد مراجعه کرده اند و مابقی این افراد کسانی هستند که برای همراهی فامیل و یا دوستانشان در دادگستری حضور یافته اند.

وی با اشاره به برخی فرهنگهای غلط رایج میان مردم این استان، گفت: برخی افراد انتظار دارند وقتی مشکلی برایشان ایجاد می شود و کارشان به دادگستری می افتد کل طایفه نیز باید او را همراهی کنند.

رئیس کل دادگستری استان لرستان بر ضرورت فرهنگ سازی در این زمینه توسط هنرمندان تاکید کرد و نقش هنر و ابزارهای هنری را در این زمینه موثر دانست.

میزان برخوردهای تند در دادگستری لرستان به حداقل رسیده است

خدائیان همچنین در زمینه برخی برخوردهای تند قضات و یا کارکنان دادگستری نیز بیان داشت: به طور طبیعی نوع کار در نهادهای قضایی از جمله دادگستری سخت و طاقت فرسا است و این امر در روحیه افراد به طور قطع تاثیرگذار خواهد بود.

وی ادامه داد: البته این اداره کل تلاش کرده است که در این زمینه میزان برخوردهای تند به حداقل ممکن برسد تا افرادی که برای انجام کار به دادگستریها مراجعه می کنند برخوردهای خوبی از نیروهای شاغل در این نهاد ببینند.

رئیس کل دادگستری استان لرستان خاطر نشان کرد: نقطه مطلوب کار دستگاه قضایی این است که مجرم در جامعه از این نهاد ترس و واهمه داشته باشد و در عین حال مردم از نوع عملکرد دستگاه قضایی احساس آرامش و امنیت کنند.

مردم به قاچاقچیان مواد مخدر به چشم یک جانی نگاه نمی کنند

خدائیان همچنین در زمینه ورود مواد مخدر به زندانهای استان نیز با تاکید بر اینکه ممکن است در برخی موارد این اتفاق نیز رخ دهد، یادآور شد: به اعتقاد من در زمینه مبارزه با مواد مخدر باید با ابزار فرهنگی به مقابله با این معضل رفت.

وی با تاکید بر اینکه قاچاقچیان و زندانیان مواد مخدر "جانی ترین" افراد هستند، یادآور شد: ولی متاسفانه در میان مردم به این افراد به چشم یک جانی نگاه نمی شود که این امر نیازمند فرهنگ سازی از سوی هنرمندان و رسانه ها است.

یک سوم زندانیان لرستان مرتبط با مواد مخدر هستند

رئیس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه مردم به دست اندرکاران تهیه، توزیع و پخش مواد مخدر، یادآور شد: متاسفانه در حال حاضر یک سوم زندانیان استان لرستان مرتبط با مواد مخدر هستند.

خدائیان ادامه داد: باید توجه داشت که با ابزارهای برخوردی و قضایی به تنهایی نمی توان با مواد مخدر مبارزه کرد بلکه به اعتقاد من فرهنگ سازی در این زمینه به ویژه برای تغییر دیدگاه مردم نسبت به این افراد یکی از مهم ترین راهکارهایی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

وی یادآور شد: در بحث مقابله با مواد مخدر در سطح استان لرستان باید "زشتی" کار قاچاق و توزیع مواد مخدر در جامعه جا بیفتد چرا که تنها با مجازات نمی توان این امر را کاهش داد و تجربه نیز این موضوع را ثابت کرده است.

پاکسازی مناطق پرخطر لرستان نیازمند همت همه جانبه است

رئیس کل دادگستری استان لرستان در زمینه پاکسازی مناطق پرخطر شهرهای استان به ویژه مرکز لرستان نیز عنوان کرد: پاکسازی مناطق پرخطر این استان نیازمند همکاری همه دستگاهها و ارگانهای ذی ربط است.

خدائیان با تاکید بر اینکه این امر نیازمند یک همت همه جانبه است، یادآور شد: برای اجرای این طرح باید دستگاههای مختلف از جمله استانداری، فرمانداری، نیروی انتظامی، شهرداری و ...همکاری لازم را داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: دادگستری استان لرستان آمادگی لازم را برای همکاری در زمینه پاکسازی مناطق پر خطر شهر دارد.

رئیس کل دادگستری استان لرستان همچنین در زمینه مراقبت های بعد از خروج زندانیان نیز عنوان کرد: مراقبت پس از خروج از زندانها نیز نیازمند اعتبارات و نیروی کافی است که در ما در هر دو این بخش ها با مشکل مواجه هستیم.

کلیه پرونده های طلاق در لرستان به مشاوره ارجاع می شود

خدائیان در زمینه درخواست هنرمندان برای آموزش های قبل از ازدواج به جوانان نیز عنوان کرد: این موضوع به صورت خاص به دادگستری بر نمی گردد بلکه نیازمند مشارکت و همکاری دیگر دستگاهها در این حوزه است.

وی با تاکید بر اینکه آموزش های قبل از ازدواج برای جوانان لازم است، ادامه داد: البته در راستای کاهش طلاق در سطح استان دادگستری لرستان با همکاری بهزیستی و استانداری اقدام به برگزاری مشاوره برای زوج های در آستانه طلاق کرده است.

رئیس کل دادگستری استان لرستان از تخصیص بودجه به این امر از سوی این نهاد حبر داد و یادآور شد: در این راستا تمام پرونده های طلاق در محاکم قضایی استان به مشاوران ارچاع داده می شود که تاکنون این طرح نتیجه ای مثبتی نیز در پی داشته است.

دادگستری برای رفع توقیف نشریه آفتاب لرستان پیگیری خواهد کرد

خدائیان همچنین در زمینه یکی از نشریات توقیف شده استان و درخواست هنرمندان برای رفع توقیف این هفته نامه، عنوان کرد: ابزار دست قضات و دستگاه قضایی قانون است و وقتی پای قانون وسط می آید قاضی نمی تواند تصمیمی مغایر با آن بگیرد.

وی با تاکید بر تعامل این دستگاه با رسانه ها و مطبوعات استان، یادآور شد: ما نیز راضی به توقیف نشریات در این استان نیستیم چرا که نشریات را یکی از ابزارهای مهم فرهنگ سازی در جامعه می دانیم.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی همواره در راستای کمک به هنرمندان و اهالی رسانه تلاش کرده است، خاطر نشان کرد: در برخی اوقات این موضوع دست قاضی نیست و این قانون است که تعیین تکلیف می کند.

خدائیان با تاکید بر پیگیری برای رفع توقیف از نشریه "آفتاب لرستان"، ابراز امیداوری کرد که به زودی این نشریه به فضای رسانه ای استان بازگردد.