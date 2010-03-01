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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۰۸

هفته بیست وچهارم بوندس لیگا/

بایرن مونیخ صدرنشین شد

بایرن مونیخ صدرنشین شد

تیم فوتبال بایرن مونیخ با برتری مقابل هامبورگ به صدر جدول رده بندی رقابت های بوندس لیگا صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن یکشنبه شب در چارچوب هفته بیست و ششم رقابت های بوندس لیگا با نتیجه یک بر صفر در آلیانس آرنا مقابل هامبورگ به برتری رسید و به صدر جدول رده بندی رقابت های بوندس لیگا صعود کرد. تک گل بایرن در این دیدار را فرانک ریبری در دقیقه 78 به ثمر رساند.

ولفسبورگ، مدافع عنوان قهرمانی این رقابت ها هم در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته در زمین هانوفر با تک گل دقیقه 77 اوبافمی مارتینز به برتری رسید.

جدول رده بندی:
1- بایرن مونیخ 52 امتیاز
1- بایرلورکوزن 50 امتیاز
3- شالکه 48 امتیاز
4- هامبورگ 40 امتیاز 
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16- نورنبرگ 18 امتیاز
17- هانوفر 17 امتیاز
18- هرتابرلین 15 امتیاز

کد مطلب 1043287

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