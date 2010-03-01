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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۸:۴۸

اختصاصی مهر/

تعطیلات تابستان دانش آموزان کاهش می یابد

تعطیلات تابستان دانش آموزان کاهش می یابد

دبیر شورای عالی وزارت آموزش و پرورش گفت: امکان کاهش تعطیلات تابستان دانش آموزان بر اساس سند "تحول بنیادین آموزش و پرورش" وجود دارد.

مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، پیش بینی هایی درباره تعطیلات مدارس شده است، افزود: طبق سند، تغییرات عمده ای را در شروع و پایان سال تحصیلی و تعطیلات تابستان ایجاد کرده ایم.

پیش از این نیز تعطیلی مدارس ابتدایی در روزهای پنجشنبه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مطرح شده بود، که هنوز به تصویب نرسیده است.

دبیر شورای عالی آموزش و پرورش در پاسخ به این سئوال که "آیا تعطیلات تابستانی دانش آموزان طبق این سند کاهش می یابد،" اظهار کرد:  بله کاهش خواهد یافت.

نوید ادهم ادامه داد: البته این طرح نیاز به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش دارد.

کد مطلب 1043288

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