تعطیلات تابستان دانش آموزان کاهش می یابد

مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، پیش بینی هایی درباره تعطیلات مدارس شده است، افزود: طبق سند، تغییرات عمده ای را در شروع و پایان سال تحصیلی و تعطیلات تابستان ایجاد کرده ایم.

پیش از این نیز تعطیلی مدارس ابتدایی در روزهای پنجشنبه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مطرح شده بود، که هنوز به تصویب نرسیده است.

دبیر شورای عالی آموزش و پرورش در پاسخ به این سئوال که "آیا تعطیلات تابستانی دانش آموزان طبق این سند کاهش می یابد،" اظهار کرد: بله کاهش خواهد یافت.

نوید ادهم ادامه داد: البته این طرح نیاز به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش دارد.